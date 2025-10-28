Доклад на ООН: Русия ''ловува'' цивилни с дронове в Украйна

Русия използва дронове, за да преследва цивилни, които живеят близо до фронтовата линия в Украйна. Цела е да ги прогони от домовете им, а това принуждава хиляди украинци да бягат от цели райони, което се равнява на престъпление срещу човечеството, установява разследване на ООН.

В доклад на Независимата международна комисия за разследване на Украйна се описват цивилни, които са били преследвани продължително от дронове с монтирани камери. Има и случаи, в които хората са били атакувани със запалителни бомби или експлозиви, докато са търсели подслон.

"Тези атаки бяха извършени като част от координирана политика за прогонване на цивилни от тези територии и представляват престъпление срещу човечеството чрез насилствено преместване на население", се казва в 17-страничния доклад, който ще бъде представен на Общото събрание на ООН тази седмица.

Констатациите му се основават на интервюта с 226 души, включително жертви, свидетели, хуманитарни работници и местни власти, както и стотици проверени онлайн видеоклипове.

Атаките, описани в доклада, са се случили в три региона в Южна Украйна, близо до фронтовата линия и от другата страна на река Днепър за период повече от година.

Русия отрича умишлените нападения срещу цивилни в Украйна, въпреки че силите ѝ са убили хиляди от тях, откакто започнаха пълномащабно нахлуване преди три години и половина.

Украйна също е атакувала цели на цивилна инфраструктура в Русия и в контролирани от Русия части на Украйна, макар и в далеч по-малък мащаб.

В доклада се посочва, че жена от Херсон е била преследвана от дрон през август 2024 г., докато е паркирала колата си. След това е била нападната и ранена от него, докато е търсела убежище в гаража си. В същия ден пристигнали още два дрона и ударили дома ѝ, който след това тя изоставила.

Посочва се още, че атаките с дронове са причинили рязък спад на населението в някои райони, като на някои места са останали само възрастни хора и хора с увреждания.

"Няма съмнение, че тези оператори на дронове действат с умисъл. Те наистина преследват човешки същества, независимо дали са в градините си, у дома или на улицата", каза пред "Ройтерс" Ерик Мозе, председател на разследването.

Някои от оцелелите, интервюирани от следователи на ООН, казаха, че са се чувствали "преследвани", а Мозе посочи, че извършителите са използвали термина и във видеоклипове с дронове, публикувани онлайн.

Разследване на ООН заяви през май, че подобни атаки представляват престъпление срещу човечеството - убийство.

Но в този доклад се установява също, че те представляват насилствено преместване и че са се случили в по-широк район, обхващащ над 300 км (180 мили).

Докладът документира също, че руските власти са координирали действия за депортиране или преместване на цивилни от райони на Запорожка област под техен контрол, което според него представлява военни престъпления.

Дори пожарни, медици и други екипи за първа помощ са били ударени, лишавайки местните жители от служби за спешна помощ там, където са най-необходими, се казва в доклада.