До 5 години затвор, ако споделяш дийпфейкове в Италия

OFFNews 18 септември 2025 в 13:43 467 2
Снимката е илюстративна.

Снимка Pexels
Снимката е илюстративна.

Италианският парламент одобри закон за изкуствения интелект, който предвижда до пет години затвор за разпространение на изображения или видеоклипове, създадени с помощта на ИИ, без съгласието на изобразените лица, съобщи ДПА.

Мярката беше подкрепена и от двете камари на парламента, като снощи Сенатът окончателно я прие със 77 гласа „за“ срещу 55 „против“. Законът се отнася както за физически лица, така и за компании, които без разрешение споделят съдържание, генерирано от изкуствен интелект.

Подобни материали – или още „дийпфейкове“ – могат да изглеждат като автентични и да показват хора, които уж казват или правят неща, които никога не са извършвали. Законодателите предприеха тези действия след поредица от случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с ИИ, в които жертви често са били основно жени, включително публични личности.

Италия е първата страна от Европейския съюз, която въвежда национална правна рамка в съответствие с новите насоки на ЕС за изкуствения интелект.

Законът определя общите принципи за използването на изкуствен интелект и възлага на правителството да изготви подробни правила за използването на системи за изкуствен интелект.

    Това трябва незабавно да се приеме на ниво ЕС. Също и за разпространение на фалшиви новини, но цедката да е на ниво европейска прокуратура, която да не зависи от националните, а да си е наднационален орган. Така ще се елиминира огромна част от руското влияние в ЕС, а за нас да не говорим.

    А има ли определение в закона им кое е Deepfake и кое е Shallowfake или Deepreal или Shallowreal
     
