До 5 години затвор, ако споделяш дийпфейкове в Италия

Италианският парламент одобри закон за изкуствения интелект, който предвижда до пет години затвор за разпространение на изображения или видеоклипове, създадени с помощта на ИИ, без съгласието на изобразените лица, съобщи ДПА.
Мярката беше подкрепена и от двете камари на парламента, като снощи Сенатът окончателно я прие със 77 гласа „за“ срещу 55 „против“. Законът се отнася както за физически лица, така и за компании, които без разрешение споделят съдържание, генерирано от изкуствен интелект.
Подобни материали – или още „дийпфейкове“ – могат да изглеждат като автентични и да показват хора, които уж казват или правят неща, които никога не са извършвали. Законодателите предприеха тези действия след поредица от случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с ИИ, в които жертви често са били основно жени, включително публични личности.
Италия е първата страна от Европейския съюз, която въвежда национална правна рамка в съответствие с новите насоки на ЕС за изкуствения интелект.
Законът определя общите принципи за използването на изкуствен интелект и възлага на правителството да изготви подробни правила за използването на системи за изкуствен интелект.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1948
2
18.09 2025 в 14:35
3420
1
18.09 2025 в 13:54
Пеевски със собствен санитарен кордон: Десетки полицаи, бели автобуси и линейка го вкараха през блокадата на ПП (видео)
Пеевски със собствен санитарен кордон: Десетки полицаи, бели автобуси и линейка го вкараха през блокадата на ПП (видео)
Пеевски и ПП в остър спор пред парламента: ''Тичай при Лена, наркоман, наркоман''
Свалиха от ефир Джими Кимъл заради коментари за убийството на Чарли Кърк. Тръмп приветства
Пеевски и ПП в остър спор пред парламента: ''Тичай при Лена, наркоман, наркоман''
Полицай почина, след като му прилоша по време на протеста пред НС