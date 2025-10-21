Дигитални шофьорски книжки и общоевропейски санкции за шофьорите прие ЕП

Европейският парламент одобри днес две големи реформи в правилата за шофиране в ЕС — едната гарантира, че забраните за шофиране заради опасно поведение ще важат във всички държави членки, а другата въвежда дигитални книжки и обновени стандарти за шофьорските изпити.

При настоящата система водач, лишен от право да шофира в една държава от ЕС, често може да продължи да управлява превозно средство в друга — включително в държавата, която му е издала книжката. Поради това около 40% от нарушенията, извършени в чужбина, остават на практика ненаказани.

Новият закон предвижда, че лишаването от право да се управлява МПС в една държава членка, ще има действие и в целия ЕС — дори ако книжката е издадена в друга страна. Такива забрани ще се налагат при тежки нарушения на пътната безопасност, включително шофиране след употреба на алкохол или наркотици, превишаване на скоростта с голяма разлика и нарушения, довели до смърт или тежка телесна повреда.

След като една държава наложи забрана, тя трябва да уведоми страната, издала книжката. От този момент издаващата страна има 15 дни, за да я отнеме — което на практика забранява на нарушителя да шофира навсякъде в ЕС за срока на наложената мярка.

Съществуват обаче и изключения: държавата може да откаже да признае чужда забрана, ако аналогичното нарушение не би довело до същата санкция според нейното вътрешно право.

Например различните държави имат различни прагове за алкохол: в някои книжката се отнема при всякакви следи от алкохол, докато в други се допуска минимално количество. Превишаването на скоростта ще води до общоевропейска забрана само ако превишението е поне 50 км/ч, тъй като правилата между страните са различни — а в Германия част от автомагистралите нямат ограничение.

Реформата въвежда и двугодишен пробен период за младите шофьори, през който те ще подлежат на по-строги правила и санкции. Предвидено е и разширяване на режимът на управление с придружител, който позволява на млади шофьори да карат по-рано, ако са с опитен водач.

С цел справяне с недостига на шофьори в транспортния сектор минималната възраст за водачи на камиони се намалява от 21 на 18 години, а за автобуси - от 24 на 21 години.

Друга промяна гласи, че всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство. Цифровата книжка ще бъде основният формат на документ за правоуправление.

Държавите членки разполагат с три години, за да имлементират реформата в националното законодателство, след което следва едногодишен преходен период.