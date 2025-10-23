Държавният секретар на САЩ пристигна в Израел

OFFNews 23 октомври 2025 в 17:57 96 0
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио (вляво) и израелският премиер Бенямин Нетаняху на пресконференция в Йерусалим, 15 септември 2025 г. Снимка: АП/Nathan Howard

Снимка Снимка: АП/Nathan Howard
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Израел днес, предаде Франс прес.

Неговото посещение идва след визитата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Предвидено е Рубио да се срещне с премиера на Израел Бенямин Нетаняху.

Както OFFNews писа, Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че решението на израелския парламент да подкрепи законопроекти за разширяване на израелския суверенитет върху Западния бряг може да "застраши" прекратяването на огъня в Газа, предаде Франс прес.

"Мисля, че президентът (Доналд Тръмп) се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", заяви Рубио пред медиите, докато заминаваше за Израел, където се очаква да пристигне днес. Това "заплашва" прекратяването на огъня и ще бъде "контрапродуктивно", добави той.

