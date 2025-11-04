Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати, засегнати са висши служители на ЕС

OFFNews 04 ноември 2025 в 12:02 249 0

Снимка БТА архив

Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати и обявени за продажба от посредници, като сред засегнатите са настоящи и бивши високопоставени служители на институциите на ЕС, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. 

Подобни данни позволяват трайно проследяване на местоположението на потребителя, което създава заплахи за сигурността, както личната, така и на организацията, където работи.

Засегнати са също големи дружества в Белгия, заети с дейности в чувствителни области.

Взети са допълнителни мерки за защита на служители на Европейската комисия и са разпратени предупреждения към останалите европейски институции, заявява говорител на ЕК. 

