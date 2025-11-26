CNN: 3 въпроса за Украйна още не са разрешени в преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в предишните дни голям напредък в преговорите за мирната сделка за Украйна, а други американски официални лица коментираха, че остават за изчистване "някои малки детайли". Според Си Ен Ен обаче има три големи теми, които още не са разрешени.

Медията цитира високопоставен украински източник, запознат пряко с преговорите, според когото все още има значителни разминавания между това, което администрацията на Тръмп изисква от Украйна, и това, което отслабените власти в Киев са готови да приемат.

Източникът се съгласява с казаното от представители на Тръмп, че наистина е постигнат „консенсус“ по повечето точки от 28-те американски предложения за мир, които изтекоха миналата седмица. Но ситуацията е далеч от "разногласие по няколко дребни детайла". Все още остават поне три ключови области, в които има значителни различия – и които могат да решат успеха или провала на усилията за край на конфликта.

Номер 1: Донбас

Не е разрешен въпросът дали Украйна би се отказала от ключови територии в Донбас. Тези територии са анексирани, но все още не са напълно контролирани от Русия — включително „укрепения пояс“ от силно защитени градове и населени места, които се смятат за жизненоважни за сигурността на Украйна.

По-ранни американски предложения предвиждаха Украйна да предаде земята, която да се превърне в демилитаризирана зона под руско управление. Украинският източник казва пред CNN, че има „определен напредък“ по това предложение, но че все още няма постигнато решение по същество или по формулировките в проектотекстовете.

„Би било напълно погрешно да се твърди, че разполагаме с версия, която е приета от Украйна“, добавя източникът.

Номер 2: Армията

Второто разминаване е по предложението Украйна да ограничи размера на армията си до 600 000 души. Според Си Ен Ен е било обсъдено по-голямо число, но Киев все още иска допълнителни промени, преди да бъде готов да се съгласи с подобни ограничения върху въоръжените си сили.

Номер 3: Украйна и НАТО

Третата проблемна точка е изискването Украйна да се откаже от бъдещо членство в НАТО. Според украинския източник това условие е неприемливо и би било "лош прецедент", който дава на Русия право на вето в НАТО без дори да е член.