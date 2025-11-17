Чешкият президент заплаши да не назначи Андрей Бабиш за премиер заради конфликт на интереси

Президентът на Чехия Петър Павел заплаши да не назначи победителя на последните парламентарни избори Андрей Бабиш за премиер заради конфликт на интереси, предаде ДПА.

Павел подчерта, че Бабиш трябва да избере дали ще бъде бизнесмен или политик.

"Ако Андрей Бабиш не може да намери решение на конфликта на интереси, в който се намира, аз бих допринесъл за възникването на незаконна ситуация, ако го назнача", обясни чешкият президент.

Той допълни, че би било по-добре партия АНО да предложи друг кандидат за министър-председател.

През 2007 г. Чехия прие закон срещу конфликта на интереси.

Бабиш е милиардер и е смятан за критик на ЕС. Неговата партия "Действие на недоволните граждани" (АНО) спечели парламентарни избори миналия месец с 34,5% от гласовете.

По време на първия си мандат 2017 до 2021 г. той прехвърли бизнеса си в доверителен фонд, който по-късно беше разпуснат. Бабиш отказва да уточни дали ще повтори този подход.

Павел отправи предупреждението си към Бабиш в деня, когато Чехия отбелязва годишнина от т. нар. Нежна революция, поставила началото на прехода на страната към демокрация. Редица политици, включително Бабиш, положиха венци пред мемориал, посветен на голяма студентска демонстрация, която бе жестоко потушена на 17 ноември 1989 г.