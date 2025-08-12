Червен код на Балканите: Горят Албания, Черна гора, Хърватия

Червен код e в сила на много места на Балканите, където вчера отчетоха 41 градуса в различни градове. Пожари има в Албания, Черна гора, Хърватия, а същевременно огнената стихия бушува в Португалия и Испания.

Близо 500 туристи бяха евакуирани снощи в района на южния албански курорт Саранда. 800 военни помагат на пожарникарите в потушаването на 14-те активни огнища в страната. Въпреки помощта от няколко държави, средствата не достигат.

„Искаме държавата да спре огъня или Европейският съюз да ни помогне. Без хеликоптери нищо не може да се направи, защото няма път в планината“, казва Вахид Дамиани, жител на окръг Тирана.

И в Черна гора армията се включи в борбата с разпалваните от вятъра огнища. Засегнати са къщи в района на столицата Подгорица. Пожарникарите успяват да спрат огъня на няколкостотин метра от адриатическия курорт Чан.

Щом видях дима, звъннах на роднините, които живеят наблизо – да евакуират децата. В последния момент изведохме възрастен човек – 3 минути по-късно къщата му пламна“, каза Тахир Асанович, местен жител.

И хърватското крайбрежие не е пощадено. Селища в района на Сплит са без ток, а близката магистрала е затворена заради задимяване.

"Досега пожарът е изгорил около 300 хектара гъста борова гора и е преминал през три района“, заяви Иван Ковачевич, ръководител на пожарната в Сплитско-далматинския окръг.

Огромна стихия и в Испания. Предградия на Мадрид бяха евакуирани, а пламъците в област Кастилия и Леон застрашават обект, защитен от ЮНЕСКО. Най-малко четирима души са пострадали.