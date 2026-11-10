Бурята ''Чарлз'' връхлита Португалия, МВнР призова българите да ограничат пътуванията си

Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани в осем области на Португалия и на остров Мадейра да ограничат пътуванията си заради бурята „Чарлз“. За 11 ноември е обявен червен код за бурен вятър с пориви до 120–140 км/ч, съобщиха от МВнР.

Предупреждението се отнася за областите Лейрия, Сантарем, Порталегре, Лисабон, Сетубал, Евора, Бежа и Фаро, както и за остров Мадейра.

Червеният код е в сила от 09:00 до 21:00 ч. на 11 ноември. Очакват се интензивни валежи, възможни гръмотевични бури и силно морско вълнение с вълни, достигащи 4–5 метра.

Местните власти са разпоредили затваряне на училища. Забранени са дейностите на открито и движението в паркове и градини.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството в Лисабон на телефони +351 213 971 713, +351 213 976 364 и +351 213 976 367, както и на дежурния телефон за спешни случаи +351 933 611 337. Електронният адрес е [[email protected]](mailto:[email protected]).

Денонощните телефони на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР са +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616. Сигнали могат да се изпращат и на мейла. ([email protected])

От министерството напомнят, че при пътуване или пребиваване в чужбина българските граждани могат да се регистрират чрез рубриката „Пътувам за…“ на линк (https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/portugal) на сайта на МВнР.

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