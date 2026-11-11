Буданов: Преговорите в Абу Даби не бяха лесни

OFFNews 11 ноември 2026 в 19:53 2807 2
Купянск

Снимка Gettyimages
Руските въоръжени сили унищожават Купянск в Харковска област, 18 октомври

"Преговорите не бяха лесни. Позицията на Украйна остава непроменена: необходимо е да се спре войната и да се изгради работеща архитектура за сигурност, която да гарантира стабилността на мира и да направи невъзможно повторението на руската агресия". Това заяви в Телеграм Кирил Буданов, началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, по повод продължилите два дни тристранни преговори за мир между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. 

"Основната ни задача е възможно най-бързо да постигнем справедлив и траен мир, да запазим живота на украинците и да гарантираме сигурността на нашата държава. Именно това очакват от нас украинците", категоричен е Буданов. 

При днешната среща между преговарящите страните са се договорили за размяна на военнопленници между Русия и Украйна, която да се състои през следващите две–три седмици.

"Отделно направление в преговорите беше връщането на нашите пленници у дома. По този въпрос имаме съществен резултат. Връщането на всеки украинец остава наш безусловен приоритет", коментира по тази тема Буданов. 

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Коментари
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1

Джендо Джедев

11.11 2026 в 21:34

-0
+4
На снимката си личи, че от там са минали освободители. Вижте само колко е свободно!
 
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Преговорите в Абу Даби. Фронтова линия с Камен Невенкин 11.11.2026 г.