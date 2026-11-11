Буданов: Преговорите в Абу Даби не бяха лесни

"Преговорите не бяха лесни. Позицията на Украйна остава непроменена: необходимо е да се спре войната и да се изгради работеща архитектура за сигурност, която да гарантира стабилността на мира и да направи невъзможно повторението на руската агресия". Това заяви в Телеграм Кирил Буданов, началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, по повод продължилите два дни тристранни преговори за мир между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

"Основната ни задача е възможно най-бързо да постигнем справедлив и траен мир, да запазим живота на украинците и да гарантираме сигурността на нашата държава. Именно това очакват от нас украинците", категоричен е Буданов.

При днешната среща между преговарящите страните са се договорили за размяна на военнопленници между Русия и Украйна, която да се състои през следващите две–три седмици.

"Отделно направление в преговорите беше връщането на нашите пленници у дома. По този въпрос имаме съществен резултат. Връщането на всеки украинец остава наш безусловен приоритет", коментира по тази тема Буданов.

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