Британски военен кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен

OFFNews 18 октомври 2025 в 17:08
Хути

Снимка Архив
Йемнските бунтовници

Кораб се е запалил в Аденския залив край бреговете на Йемен, след като е бил поразен от неизвестно бойно средство, съобщиха британските военни. Според някои източници екипажът на морския съд се готви да се евакуира, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът идва на фона на атаките на йеменските бунтовници хути срещу кораби в Червено море. Бунтовниците обаче засега не са поели отговорност за нападението, но при предишни случаи се е случвало това да им отнеме часове и дори дни.

Центърът за морски търговски операции на британските военни издаде предупреждение за плавателния съд, описвайки инцидента като станал на около 210 км. източно от Аден.

„Плавателен съд е бил поразен от неизвестно бойно средство, което е довело до пожар. Властите разследват инцидента“, съобщиха от центъра.

Компанията за морска сигурност „Амбри“ описа кораба като танкер под флага на Камерун, който е бил „на път от Сохар в Оман към Джибути“. Според нея радиовръзките показват, че екипажът се готви да напусне кораба и че е в ход операция по издирване и спасяване.

Хутите придобиха широка известност по време на войната между Израел и палестинското движение „Хамас“ заради атаките си срещу корабоплаването в района и Израел, които според тях целят да принудят Израел да спре бойните действия в Газа. От началото на прекратяването на огъня на 10 октомври, бунтовническата групировка не е поемала отговорност за никакви атаки.

При кампанията на хутите срещу корабоплаването в района загинаха най-малко девет моряци и бяха потопени четири кораба. Тя обърка корабоплаването в Червено море, през което всяка година преди войната са преминавали стоки на стойност около 1 трилиона долара.

    Коментари
    Gunteer

    18.10 2025 в 18:42

    Да, навсякъде другаде пише, че британската армия е докладвала случая, а корабът не е британски военен. Това не е ИИ, ИИ щеше да го преведе по-смислено. Само човек може да го изпляска в такъв вид. Кофти, щото няма да смисъл да чета тогава тук, така излиза.

    foreigner66

    18.10 2025 в 18:05

    Айде пак, абе хора гледайте си новините и учете езици стига с тоя гугъл :)))) Корабът е танкер под флага на Камерун а 'тия с джапанките" :) има мноого малуах да изядът докато потопят съвременен военен кораб.

    Nikor

    18.10 2025 в 18:05

    Британски военен кораб, а пък танкер под флага на Камерун. Някой пак не е разбрал какво пише.

    Gunteer

    18.10 2025 в 17:47

    Боже, боже, тия с джапанките унищожават военни кораби... Баси западналия запад... Плашещо.

     
