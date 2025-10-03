Британец от сирийски произход стои зад атаката над синагога в Манчестър

Британският гражданин от сирийски произход Джихад аш Шами е извършителят на нападението с нож и кола в синагогата в Манчестър, при която бяха убити двама и трима бяха ранени, съобщи Би Би Си, като цитира полицията.
35-годишният Шами беше застрелян на място от полицията 7 минути, след като е уведомена за атаката. При инцидента загинаха двама мъже на 53 и 66 години.
Трима души - двама мъже на около 30 години и една жена на 60 години пък са арестувани по подозрение в извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове.
Джихад аш Шами не е бил регистриран за предполагаема терористична дейност и не е бил разследван, сочат първоначалните проверки на полицията и службите за сигурност. Извършват се допълнителни проверки, за да се установи дали някакви данни за него не се появяват където и да било в хода на други разследвания.
Полицията в Манчестър съобщи, че нейните служители "работят, за да разберат мотивите зад атаката" и потвърди, че нападателят не е бил включен в британския правителствен регистър за предотвратяване на тероризма, предаде БТА.
