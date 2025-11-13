Бойци в Газа са предали още едно тяло, което се смята, че е на заложник

Израелската армия обяви, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник, предаде Асошиейтед прес.
От началото на прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ на 10 октомври на Израел бяха предадени останките на 24 заложници.
Ако Израел потвърди, че предаденото днес тяло е на заложник, това ще означава, че в Газа остават телата на още трима заложници.
В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Израел предава по 15 тела на палестинци в замяна за останките на всеки един заложник. Министерството на здравеопазването в Газа каза, че досега са били получени телата на общо 315 палестинци.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България