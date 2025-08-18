Bloomberg: Тръмп кара Зеленски да избира само от лоши варианти

Володимир Зеленски е изправен пред дилема: или да рискува конфликт с Доналд Тръмп, или да се съгласи на сделка с Русия, която може да струва на Украйна териториални отстъпки и да даде предимство на Москва в бъдеще, пише Bloomberg.

Украинският президент пристигна във Вашингтон след срещата на върха Тръмп-Путин в Аляска, където американският лидер на практика се отказа от искането за незабавно прекратяване на огъня и призова Киев бързо да премине към мирен план. Това остави на Зеленски минимално пространство за маневриране.

Ситуацията се усложнява от минали напрегнати контакти с Тръмп. По време на посещение в Белия дом през февруари спор между двамата президенти доведе до временно спиране на военната помощ на САЩ. Този път Зеленски е придружен от европейски лидери, включително генералния секретар на НАТО Марк Рюте и финландския президент Александър Стуб, но влиянието им е ограничено.

Киев се опитва да разбере условията на Путин, да постигне тристранна среща и да убеди Вашингтон да засили санкциите срещу Русия.

„Путин има много искания... Ще е нужно време, за да се разгледат всички - това не може да се направи под натиска на оръжия“, каза Зеленски в Брюксел преди посещението си в Съединените щати.

След разговорите си с Путин, Тръмп ясно заяви, че Съединените щати са готови да участват в гаранциите за сигурност за Украйна, което той сравни с принципа на член 5 от НАТО. Същевременно той изрази исканията на Кремъл Киев да се откаже от част от източните си територии.

Зеленски отхвърли възможността за „размяна на територии“. Президентът подчерта:

„Тъй като териториалният въпрос е толкова важен, той трябва да бъде обсъден от лидерите на Украйна и Русия само на среща с участието на Съединените щати. Досега Русия не е дала никакви индикации, че ще се проведат тристранни разговори.“

Подкрепата на украинците обаче остава ключов фактор. Въпреки нарастващите загуби и продължителната контраофанзива, повечето граждани се противопоставят на териториалните отстъпки. Във вътрешен план Зеленски също е изправен пред политическа криза и протести срещу действията срещу антикорупционните агенции.

Европейските съюзници се опасяват, че евентуални отстъпки пред Путин биха могли да вдъхновят Кремъл за нова агресия. Самият Зеленски признава, че основната задача във Вашингтон ще бъде координирането на позициите между Съединените щати и Европа.

„Важно е Америка да се съгласи да сътрудничи с Европа, за да осигури гаранции за сигурност на Украйна“, каза той.

Междувременно Тръмп направи поредно остро изявление. Той заяви, че Зеленски може да прекрати войната с Русия „почти веднага“ и назова условията.

„Украинският президент Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. Спомнете си как започна всичко. Невъзможно е да се върне Крим, който Обама подари (преди 12 години, без нито един изстрел!), УКРАЙНА НЯМА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НАТО. Някои неща никога не се променят“, написа той.

Тръмп също така заяви, че Белият дом очаква „велик ден“.