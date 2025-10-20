Бивши служители на НАТО са разследвани за корупция, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на данни от международно журналистическо разследване.

Уточнява се, че няколко заподозрени са били задържани в Белгия и Нидерландия.

Някои от уличените са работили в агенцията на алианса за доставка на оборудване. Уточнява се, че тази агенция е подала сигнал към ФБР и други следствени служби на САЩ. Допълва се, че по-рано тази година са били повдигнати обвинения на двама гръцки граждани.

Според съобщенията от НАТО са посочили, че всякакъв вид измама или корупционни прояви са неприемливи.

От пакта са се въздържали от коментар по конкретния случай заради продължаващото разследване.