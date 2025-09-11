Bild: За да свали три евтини дрона, НАТО е похарчило над 1,2 милиона евро

НАТО е похарчило най-малко 1,2 милиона евро, за да сваля евтините руски дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша през нощта на 10 септември, съобщава Bild.

Отбелязва се, че за защита на въздушното пространство в Полша са използвани съвременни изтребители F-35 от Холандия и системи за противовъздушна отбрана Patriot от Германия. НАТО е установило, че три руски дрона са били унищожени от два изтребителя F-35. Търсенето на отломките от четвъртия руски дрон все още продължава.

Пилотите на изтребителите са свалили руските дронове, използвайки ракети AIM-9 Sidewinder, а всяко изстрелване струва повече от 400 000 евро. Германското издание подчертава, че за свалянето на три руски дрона са били необходими най-малко три ракети, което означава, че НАТО е трябвало да похарчи най-малко 1,2 милиона евро за защита на полското въздушно пространство.

Bild добавя, че цената на един руски ударен дрон е само няколко хиляди евро. Високопоставен офицер от НАТО посочва, че използването на F-35 срещу дронове е неподходящо.

Според изданието, Алиансът сега обмисля различни варианти за противодействие на руските провокации. По-специално, броят на персонала в щаба на НАТО е увеличен, а повишената бойна готовност е в сила денонощно.

Алиансът планира и да прехвърли допълнителни средства за противовъздушна отбрана на източния фланг. Разглежда се и вариантът за стартиране на мисия за възпиране в отговор на нарушаване на въздушното пространство на една от страните-членки на НАТО. Тя може да включва военни кораби, подводници, разузнавателни самолети и дронове.

Освен това, изданието пише, че страните от НАТО трябва да се поучат от Украйна как да противодействат на дронове. Например, украинците използват шумови сензори, които могат да откриват вражески дронове, а мобилните огневи екипи позволяват свалянето на безпилотни летателни апарати много по-евтино.

През нощта на 10 септември руски дронове атакуваха Полша. Във връзка с това полският премиер Доналд Туск свика извънредно заседание на правителството.

Във връзка със ситуацията Полша затвори летището в Жешов, както и летището в Люблин и двете летища във Варшава.

По-късно стана известно, че НАТО е приложил член 4 от Северноатлантическия договор на фона на атаката на руски безпилотни летателни апарати срещу полска територия. Той предвижда, че държавите-членки могат да провеждат съвместни консултации, когато според тях съществува заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от държавите-членки.