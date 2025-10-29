Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск

Руски войски започват мащабна офанзива в Източна Украйна и са си осигурили стратегически важна позиция в Покровск, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Той заяви, че численото предимство на руската армия в района е осем към едно и Украйна не може да се справи с такива ресурси, но Москва „все още не е постигнала планирания резултат“.

Русия се опитва да превземе Покровск от две години. Този ключов транспортен и логистичен център снабдява източния фронт и доближава Москва до контрол над целия Донецки регион, пише BBC. Ако успее, руските войски ще могат по-лесно да достигнат до градовете от укрепения „пояс от крепости“ – Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка.

Зеленски съобщи, че данните от дронове показват, че приблизително 200 руски войници се намират в Покровск. Той нарече ситуацията „сложна“ и потвърди, че в града се водят ожесточени боеве. Същевременно украинският президент отхвърли твърденията на началника на руския Генерален щаб Валери Герасимов, че украинските войски в района са напълно обкръжени.

„Войната се промени – сега е много технологично напреднала. Преди имаше изход от такива казани, но сега дронове контролират всички подходи – това е изключително опасно. Може би затова руснаците твърдят, че са обкръжени, дори и то физически да не съществува“, каза Артьом Прибилнов, военнослужещ от 155-та бригада „Анна Киевска“ от украинските въоръжени сили.

Украинските въоръжени сили обикновено използват дронове за отблъскване на атаки, но мъглата и дъждът затрудняват забелязването на врага. Ситуацията около Покровск демонстрира високата цена на придвижването на фронтовата линия дори с няколко метра.

Заплахата от обкръжение на Покровск е реална. Според Financial Times няма причина да се смята, че украинските части са напълно обкръжени, но врагът продължава да използва малки групи, за да проникне в града от фланговете, заобикаляйки основните укрепления.