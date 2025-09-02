Белгия ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец. Това обяви белгийският министър на външните работи Максим Прево, цитиран от Франс Прес.

"Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН! И ще бъдат наложени строги санкции на израелското правителство", написа белгийският външен министър в "Екс".

В края на юли френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои от 9 до 23 септември в Ню Йорк.

Повече от десет западни страни призоваха другите страни по света да направят същото.