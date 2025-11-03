Белгия ще инвестира 50 милиона евро в борбата с дронове от чужди държави

Маргарита Генчева 03 ноември 2025 в 11:56 143 0
Белгия ще отдели 50 милиона евро за системи за засичане на дронове, разбираме от изявлението на министъра на отбраната Тео Франкен. 

Тези мерки се налагат от серия от скорошни навлизания на дронове в различни части от страната, които изглежда са част от координирана и професионално организирана операция, предава Brussels Times. 

„Разследването продължава. Има сходен модел в навлизанията през последните три дни. В първия ден бяха използвани малки дронове. В събота и неделя – по-големи, очевидно предназначени да дестабилизират района и обществото. Мисля, че се опитват да създадат паника в Белгия. Изглежда като шпионска операция.“, заяви пред общественото френскоезично радио в Белгия Франкен. 

Според Франкен тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава "като Русия", цитира думите му БТА. Белгийският министър на отбраната уточни, че не разполага с преки доказателства в тази посока, но според него всичко сочи натам.

