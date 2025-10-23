Белгия може да блокира финансирането на Украйна със замразени руски активи

Белгия, където се намира основната част от замразените руски активи в Европа, заяви днес, че ще подкрепи използването им за Украйна само ако получи гаранции за споделена отговорност от останалите европейски държави. В противен случай страната е готова да се противопостави на обсъждането на темата днес в Брюксел, съобщава Франс прес.

Белгийският министър-председател Барт Де Вевер настоя, че европейските му партньори трябва да споделят риска при използването на милиардите долари замразени активи, държани в Белгия, за да бъде подпомогната украинската икономика и военните усилия на страната през следващите години.

"Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос, така че Белгия да не трябва да носи този риск сама", изтъкна той.

Освен това Де Вевер поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.

"Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос", отбеляза белгийският лидер. "Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение", категоричен бе Де Вевер.

Бюджетните и военните нужди на Украйна за 2026 и 2027 г. се изчисляват на около 153 млрд. долара, а изпълнителният орган на Европейския съюз разработва план за използване на замразените руски активи като обезпечение, за да бъдат осигурени средствата, пише Асошиейтед прес.

Най-големият дял от тези активи — около 225 млрд. долара — се държи в Белгия, а белгийското правителство е предпазливо да ги използва без твърди гаранции от останалите държави в ЕС.