Бан на социалните мрежи в Австралия за младежи под 16 години

Австралия забрани социалната мрежа Reddit и платформата за видеострийминг Kick за младежи под 16 години. Двете социални мрежи са добавени в списъка към вече забранените за младежи под 16 години Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube. Платформите са задължени да закриват акаунтите на деца под 16 години от 10 декември насетне, заяви в сряда министърът на комуникациите Аника Уелс.

Още през ноември миналата година австралийският парламент одобри закона за възрастово ограничение при използване на социални мрежи. Ако не изпълняват новите законови ограничения, компаниите могат да бъдат глобени с до 33 милиона щатски долара.

„През последния месец проведохме срещи с няколко социални медии, за да се уверим, че разбират — няма оправдание да не приложат този закон. Онлайн платформите използват технологии, за да насочват съдържание към деца с плашеща прецизност. Ние просто искаме да използват същите технологии, за да пазят децата в интернет", каза Уелс, цитирана от Асошиейтед прес.

Комисарят по онлайн безопасността на Австралия Джули Инман Грант съобщи, че ще работи с учени, за да се оценят ефектите от забраната: дали децата ще спят повече, дали ще бъдат по-фиически активни и дали ще общуват повече.

Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, каза, че е "вдъхновена" от "здравомислещия ход" на Австралия на форум на ООН през септември, припомня АП.

През 2024 г. над 140 австралийски и международни учени подписаха отворено писмо до минстър-председателя на Австралия Антъни Албанезе, в което се противпоставят на поставената възрастова граница.

В позицията си те казват: "Всякакви ограничения в дигиталната среда трябва да бъдат изработени с внимание, а ние сме обезпокоени, че една „забрана“ е твърде груб инструмент, за да се справи ефективно с рисковете".