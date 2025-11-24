Български сигнал разби международна мрежа за измъчване на животни в Бразилия

Федералната полиция в Бразилия арестува двама души, които създавали и продавали видеа с измъчване и убиване на животни за сексуални цели. Операцията стана факт благодарение на сигнал от българската организация КАЖИ.

КАЖИ алармираха за случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, които също снимаха жестоки сцени с животни.

Активистите от КАЖИ попаднали на видеа, в които котки, зайци и други малки животни били систематично измъчвани и убивани пред камера за производство на порнографско съдържание. Материалите се продавали онлайн на международен пазар.

Организацията незабавно алармирала партньори в Бразилия – "Форум за животните", които уведомили властите. На 22 ноември в град Белем са арестувани мъж и жена при операция "Зверство".

При претърсването на устройствата на заподозрените бразилските власти открили не само множество видеа с насилие над животни, но и материали със сексуална експлоатация на деца. Разследването продължава в сътрудничество с международни партньори, тъй като схемата е действала в няколко държави. Задържаните в Бразилия са изправени пред обвинения за жестока експлоатация на животни с търговска цел, престъпно сдружаване и екологични престъпления.