Български кораб аварира в Дарданелите, получил е повреда в двигателя

Кораб, отплавал от България към Израел, е получил повреда в двигателя, докато преминавал през турския пролив Дарданели, съобщи частната телевизия NTV, цитирана от БТА.
78-метровият плавателен съд с името "IRONHIDE" е аварирал край нос Каранфил в района на Чанаккале.
Инцидентът е станал в морския участък, който свързва Мраморно с Егейско море.
След сигнала за аварията, съдът е бил изтеглен на буксир от два влекача под координацията на Центъра за обслужване на трафика на плавателни съдове в окръг Чанаккале.
С тяхна помощ плавателният съд е бил изтеглен и закотвен в безопасност на пристанище Каранлък.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3420
1
06.08 2025 в 14:14
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Каквото и да направи Йотова, няма да спаси потъващия кораб
Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев (видео)
Тръмп наказа Индия с 50% мита заради руската война в Украйна