Български кораб аварира в Дарданелите, получил е повреда в двигателя

06 август 2025 в 13:53
Кораб, отплавал от България към Израел, е получил повреда в двигателя, докато преминавал през турския пролив Дарданели, съобщи частната телевизия NTV, цитирана от БТА.

78-метровият плавателен съд с името "IRONHIDE" е аварирал край нос Каранфил в района на Чанаккале.

Инцидентът е станал в морския участък, който свързва Мраморно с Егейско море.

След сигнала за аварията, съдът е бил изтеглен на буксир от два влекача под координацията на Центъра за обслужване на трафика на плавателни съдове в окръг Чанаккале.

С тяхна помощ плавателният съд е бил изтеглен и закотвен в безопасност на пристанище Каранлък.

    avitohol

    06.08 2025 в 14:14

    -0
    +6
    Кораба не е български. Флаг Вануату. Това, че е тръгнал от наше пристанище не го прави български по никакъв начин, дори ако зад него стои български олигарх с офшорка.
     
