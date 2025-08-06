Български кораб аварира в Дарданелите, получил е повреда в двигателя

Кораб, отплавал от България към Израел, е получил повреда в двигателя, докато преминавал през турския пролив Дарданели, съобщи частната телевизия NTV, цитирана от БТА.

78-метровият плавателен съд с името "IRONHIDE" е аварирал край нос Каранфил в района на Чанаккале.

Инцидентът е станал в морския участък, който свързва Мраморно с Егейско море.

След сигнала за аварията, съдът е бил изтеглен на буксир от два влекача под координацията на Центъра за обслужване на трафика на плавателни съдове в окръг Чанаккале.

С тяхна помощ плавателният съд е бил изтеглен и закотвен в безопасност на пристанище Каранлък.