Българка е задържана в Гърция, оставила кучето си затворено в кола

OFFNews 20 август 2025 в 10:30 6826 2
Куче

Снимка GettyImages
Куче

Българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание "Прото тема", цитирано от БТА.

Случаят е станал по обяд вчера (19.08) в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция.

Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила кучето в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което е в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4818

    2

    Koel

    20.08 2025 в 13:04

    -0
    +0
    Много ясно. В колата става 80 градуса. Тази овца заслужава 5000 евро глоба.

    4047

    1

    IvoIvo

    20.08 2025 в 11:00

    -0
    +3
    Абсолютно правилно са я задържали!
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев