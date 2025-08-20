Българка е задържана в Гърция, оставила кучето си затворено в кола

Българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание "Прото тема", цитирано от БТА.
Случаят е станал по обяд вчера (19.08) в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция.
Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила кучето в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което е в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.
На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4818
2
20.08 2025 в 13:04
4047
1
20.08 2025 в 11:00
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска
Украински дронове поразиха рафинерия в руската Ростовска област