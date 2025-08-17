Украинските отбранителни сили постигнаха успех в няколко направления. От 4 до 16 август, в резултат на съвместни действия на части и подразделения на Въоръжените сили на Украйна и 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.

Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:

безвъзвратни - 910 души, ранени- 335 души, пленени - 37 души.

Освен това са унищожени или повредени 8 танка на руските окупатори, 6 бойни бронирани машини, 103 единици моторни превозни средства и мотоциклети, една реактивна система за залпов огън, 18 оръдия и 91 безпилотни летателни апарата от различни типове.

„Стабилизиращите действия в посока град Добропиле, който се намира в Донецка област, продължават. Окупаторите продължават да се предават. Подразделения на 19-ти армейски корпус, които действат в Донецка област, са пленили 6 руски военнослужещи само през последните 24 часа“, се казва в доклада на украинския генщаб.

В същото време силите на 7-ми корпус на Въздушно-десантните войски и свързаните с тях подразделения са очистили град Покровск от вражески групировки.

В Севернослобожанското направление украинските подразделения са напреднали напред в няколко населени места, по-специално в района на Яблоновка в Сумска област, като напредването е до 1000 метра.

Украинските отбранителни сили успяха да прогонят окупаторите в няколко участъка на фронта, отбелязват и анализаторите от Института за изследване на войната. Те отчитат и успеха на ВСУ в Покровското направление.

Вероятно украинските бойци са прочистили няколко населени места близо до Добропиле и са прогонили руснаците от районите Веселое и Грузское. Потвърдено е и освобождението на Рубежне, Нововоданое, Петровка и Золотой Колодез.