Украинските отбранителни сили постигнаха успех в няколко направления. От 4 до 16 август, в резултат на съвместни действия на части и подразделения на Въоръжените сили на Украйна и 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.
Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:
безвъзвратни - 910 души,
ранени- 335 души,
пленени - 37 души.
Освен това са унищожени или повредени 8 танка на руските окупатори, 6 бойни бронирани машини, 103 единици моторни превозни средства и мотоциклети, една реактивна система за залпов огън, 18 оръдия и 91 безпилотни летателни апарата от различни типове.
„Стабилизиращите действия в посока град Добропиле, който се намира в Донецка област, продължават. Окупаторите продължават да се предават. Подразделения на 19-ти армейски корпус, които действат в Донецка област, са пленили 6 руски военнослужещи само през последните 24 часа“, се казва в доклада на украинския генщаб.
В същото време силите на 7-ми корпус на Въздушно-десантните войски и свързаните с тях подразделения са очистили град Покровск от вражески групировки.
В Севернослобожанското направление украинските подразделения са напреднали напред в няколко населени места, по-специално в района на Яблоновка в Сумска област, като напредването е до 1000 метра.
Украинските отбранителни сили успяха да прогонят окупаторите в няколко участъка на фронта, отбелязват и анализаторите от Института за изследване на войната. Те отчитат и успеха на ВСУ в Покровското направление.
Вероятно украинските бойци са прочистили няколко населени места близо до Добропиле и са прогонили руснаците от районите Веселое и Грузское. Потвърдено е и освобождението на Рубежне, Нововоданое, Петровка и Золотой Колодез.
17.08 2025 в 15:04
Искам да знам какво реално става. Например, тези 910 убити 337 ранени ми изглеждат доста фантастични - в последните 100-150 години отношението почти винаги е 1:3 убити към ранени. Тука е обратно? Според кого? ОК, 6 села са върнати, това е супер, а на останалия фронт? Нетно каква е ситуацията? Да стискам ли палци на Тръмп да наложи прекратяване на огъня или Путин прави глупости като протака това?
