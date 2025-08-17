Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба

Вражеските групировки в Покровск също са унищожени

OFFNews 17 август 2025 в 14:55 717 1
карта
Карта на бойните действия.

Украинските отбранителни сили постигнаха успех в няколко направления. От 4 до 16 август, в резултат на съвместни действия на части и подразделения на Въоръжените сили на Украйна и 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, в Донецка област от неканени руски гости бяха разчистени редица населени места в Донецка област.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.

Общо, в резултат на активните действия в оперативната зона на корпуса, противникът е понесъл значителни загуби в жива сила. Загубите на Русия към 16 август са:

безвъзвратни - 910 души,

ранени- 335 души,

пленени - 37 души.

Освен това са унищожени или повредени 8 танка на руските окупатори, 6 бойни бронирани машини, 103 единици моторни превозни средства и мотоциклети, една реактивна система за залпов огън, 18 оръдия и 91 безпилотни летателни апарата от различни типове.

„Стабилизиращите действия в посока град Добропиле, който се намира в Донецка област, продължават. Окупаторите продължават да се предават. Подразделения на 19-ти армейски корпус, които действат в Донецка област, са пленили 6 руски военнослужещи само през последните 24 часа“, се казва в доклада на украинския генщаб.

В същото време силите на 7-ми корпус на Въздушно-десантните войски и свързаните с тях подразделения са очистили град Покровск от вражески групировки.

В Севернослобожанското направление украинските подразделения са напреднали напред в няколко населени места, по-специално в района на Яблоновка в Сумска област, като напредването е до 1000 метра.

Украинските отбранителни сили успяха да прогонят окупаторите в няколко участъка на фронта, отбелязват и анализаторите от Института за изследване на войната. Те отчитат и успеха на ВСУ в Покровското направление.

Вероятно украинските бойци са прочистили няколко населени места близо до Добропиле и са прогонили руснаците от районите Веселое и Грузское. Потвърдено е и освобождението на Рубежне, Нововоданое, Петровка и Золотой Колодез.

    Коментари
    18187

    1

    sawall

    17.08 2025 в 15:04

    -0
    +0
    След 3 години война, може би вече е време да спрем с този приповдигнат пропаганден (в класическия, ненатоварен с конотации) тон. В началото беше важно, за да не се отчайваме всички и да видим, че Русия може да бъде победена. Но сега мина време вече. Видяхме и разбрахме, но видяхме и колко е трудно.

    Искам да знам какво реално става. Например, тези 910 убити 337 ранени ми изглеждат доста фантастични - в последните 100-150 години отношението почти винаги е 1:3 убити към ранени. Тука е обратно? Според кого? ОК, 6 села са върнати, това е супер, а на останалия фронт? Нетно каква е ситуацията? Да стискам ли палци на Тръмп да наложи прекратяване на огъня или Путин прави глупости като протака това?
     
