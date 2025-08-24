Австралия върна на Украйна незаконно изнесени от страната артефакти

Австралия върна на Украйна два археологически артефакта, които са били незаконно изнесени от страната в края на 2023 г., предаде ДПА.

Австралийският министър на изкуствата Тони Бърк официално предаде предметите на украинския посланик в Австралия Васил Мирошниченко по време на събитие в събота в Сидни, посветено на Деня на независимостта на Украйна.

Днес се навършват 34 години от обявяването на независимост на Украйна след разпадането на Съветския съюз, както и три години и половина от началото на пълномащабната инвазия на Русия срещу страната.

Върнатите на Украйна предмети са желязна стрела от 12 или 13 век и медальон от третото хилядолетие преди Христа, който вероятно е бил традиционно украшение в т.нар. ямна култура.

Австралийското правителство заяви, че артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера.