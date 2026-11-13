Кола-бомба за малко не уби говорител на бившия украински премиер Микола Азаров

Говорител на бившия проруския украински премиер Микола Азаров е тежко ранен при взрив на автомобил в Москва, съобщават руски медии, цитирани от Ройтерс.
Според в. „Комерсант“ Сергей Заворотний, който е бил сред най-близките сътрудници на Азаров, е хоспитализиран след експлозия на кола на улица в московския район Чертаново.
Телевизия Ren TV и каналът 112 в Телеграм посочват, че при инцидента Заворотний е загубил лявата си ръка. Освен това има сътресение на мозъка, счупени ребра и други наранявания.
Каналът Baza публикува снимка на черен автомобил с четири врати, чието предно стъкло, врати и предна броня са сериозно повредени.
Руският Следствен комитет е започнал разследване на инцидента, посочва бТВ.
Кой е Сергей Заворотний?
Заворотний е бил говорител и високопоставен сътрудник на Микола Азаров, който заемаше поста министър-председател на Украйна от 2010 до 2014 г.
Азаров избяга в Русия през 2014 г., когато протестите на Майдана доведоха до свалянето на проруския президент Виктор Янукович. Демонстрациите започнаха, след като Янукович се отказа от обещанието си за по-тясно сближаване с Европейския съюз.
Днес Азаров обяви пред ТАСС, че не разполага с информация за експлозията, освен че Заворотний е оцелял.
Втори взрив на автомобил в Русия за два дни
Инцидентът в Москва е вторият случай на взривен автомобил в Русия в рамките на два последователни дни.
Вчера военнослужещ от руската армия загина при експлозия на кола в Санкт Петербург.
През последните години в Русия бяха извършени поредица от предполагаеми покушения срещу военни и лица, свързани с руските военни действия в Украйна.
Москва е обвинявала Киев за предишни убийства на високопоставени военни и други хора, свързани с войната.
Към момента Украйна не е коментирала нито експлозията в Москва в петък, нито нападението в Санкт Петербург ден по-рано.Следете новините ни в :
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