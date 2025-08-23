Арестуван е мъж, който твърди, че стотици жени са били изнасилени и погребани в индийски храмов град

Индийската полиция арестува мъж, който наскоро свидетелства, че е бил принуден да погребе стотици тела на жени, изнасилени преди да бъдат убити.

Неговите стряскащи твърдения хвърлиха в смут малкото религиозно градче Дхармастала в южния щат Карнатака.

Дом на вековния храм на Манджуната Свами - въплъщение на Шива от индуистката света троица - градът привлича хиляди поклонници ежедневно и е от основно значение за живота на местните хора.

Разкритията, в които са замесени и политици, доведоха до създаването на специален разследващ екип от правителството, който да провери твърденията на мъжа.

Служител на специалния екип, който пожела да остане анонимен, е заявил пред BBC в днес сутринта, че мъжът е арестуван за лъжесвидетелстване.

В началото на юли мъжът на средна възраст подал жалба в полицията и се явил пред магистрат, за да запише показанията си. Самоличността му е тайна, досега той се е появявал публично само облечен изцяло в черно, с качулка и маска за лице.

В полицейската жалба, мъжът е заявил, че е работил като чистач в храма от 1995 до 2014 г. и е бил принуден да погребе телата на стотици момичета и млади жени, които са били брутално изнасилени и убити.

Той разказа за пет предполагаеми инцидента, за които даде подробности, и каза, че има много други. Някои от жертвите, твърди мъжът, са били непълнолетни.

Той каза, че се е укривал от 2014 г. и се е върнал и е проговорил, защото съвестта му го измъчва.

Чистачът обвини „администрацията на храма и нейния персонал“ - твърдения, които началникът на храма отхвърли като „неверни и безпочвени“ .

Когато бил отведен при магистрата, мъжът извадил човешки череп от чантата си като доказателство. Той казал, че принадлежи на тяло, което е погребал.

Арестът в събота идва като важен обрат в сага, която предизвика буря в щата и извън него.

Твърденията получиха широко медийно отразяване. След като щатската комисия по правата на жените изрази опасения, правителството започна мащабно криминално разследване и създаде специалният разследващ екип.

През последните няколко седмици екипът провежда разкопки на места в и около Дхармастала, за да потвърди твърденията на мъжа. Първоначално той е идентифицирал 13 места - някои от тях в труднодостъпни райони, покрити с гъста растителност и с много отровни змии.

Източници от специалния разследващ екип потвърдиха пред BBC, че на две от местата са открити човешки останки, включително череп и близо 100 костни фрагмента, които са изпратени за съдебномедицинска експертиза. Не е ясно на кого принадлежат останките.

Полицейски служители потвърдиха пред Би Би Си, че човешки останки са открити на две места

Разкритията поставят в светлината на прожекторите влиятелното семейство Хегаде - наследствени администратори на храма.

В изявление пред Би Би Си, главният администратор Вирендра Хегаде, депутат в горната камара на индийския парламент, който получи второто най-високо гражданско отличие в страната Падма Вибхушан през 2015 г., приветства разследването на специалния разследващ екип.

Храмът „наистина благодари на правителството за назначаването на екипа за разследване на предполагаемите неестествени смъртни случаи, за които се твърди, че са се случили в и около Дхармастхала“, написа той.

„Вече оказваме пълна подкрепа на разследването. Имаме пълно доверие в нашата съдебна и разследваща агенция, както и в конституцията на Индия“, добави той.

В по-късно в интервю за индийската информационна агенция PTI той нарече твърденията на бившия чистач „невъзможни“ и заяви, че „веднъж завинаги истината трябва да излезе наяве“.

Твърденията доведоха и до огромен политически спор - въпросът беше обсъден на току-що приключилата сесия на щатското събрание, като членовете на опозиционната БДП го нарекоха „кампания за очерняне“ срещу индуистки религиозен обект, който има милиони последователи.

Министърът на вътрешните работи Г. Парамешвара от управляващата партия на щата Конгрес заяви, че правителството няма намерение нито да защитава никого, нито да очерня някого.

„Не трябва ли истината да излезе наяве?“, попита той. „Ако нищо не се открие, авторитетът на Дхармастала само ще се засили. Ако нещо се появи, справедливостта ще бъде въздадена“, добави той.