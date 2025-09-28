Апостоли на мегацърква на съд за секс трафик

От създаването си преди близо век църквата La Luz del Mundo (LLDM) функционира като семейна структура, дори след разрастването ѝ от Мексико към САЩ и десетки други държави. Основателят Еусебио „Аарон“ Хоакин Гонсалес е наследен след смъртта си през 1964 г. от сина си Самуел Хоакин Флорес, а през 2014 г. лидерството поема неговият син Наасон Хоакин Гарсия. По данни на организацията LLDM има общности и в 50-те американски щата и приблизително толкова страни, с около 5 млн. последователи по света, пише в. Гардиън.

Нови документи, внесени във федералния съд в Манхатън, обаче твърдят, че патриарсите на LLDM са предали не само ръководната позиция, а и „дълбоко тревожна традиция“ на експлоатация на уязвими вярващи. В разсекретено обвинение Наасон и още петима обвиняеми – сред тях и майка му Ева Гарсия де Хоакин – са подведени под отговорност за участие в мащабна конспирация за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

„Обвиняемите са се занимавали с рекет в продължение на десетилетия, експлоатирайки LLDM, за да улеснят системно сексуално насилие над деца и жени — включително създаване на снимки и видеозаписи на садистично малтретиране на деца“, заявяват прокурорите. Според тях Ева е „подготвяла“ жертви за съпруга си Самуел и лично е малтретирала непълнолетни и млади жени в продължение на години.

Наасон, който в момента излежава щатска присъда в Калифорния за сексуално насилие над непълнолетни, бе екстрадиран в Ню Йорк, където във вторник се призна за невинен по новите обвинения.

Прокуратурата проследява предполагаемата култура на злоупотреби още от времето на основателя Аарон, като твърди, че той, Самуел и Наасон са мамели момичета и млади жени с обещания за „специална“ благословия в замяна на услуги, включително сексуални. Доктрината на църквата, според която лидерът — „Апостолът“ — е пътят към вечния спасителен живот, е създала условия за злоупотреби, посочват обвинителите. На последователите е било внушавано, че „Бог ще накаже и вечно ще прокълне всеки, който се съмнява в Апостола, не следва ученията му или му се противопоставя“.

По думите на прокурорите Самуел е злоупотребявал с „многобройни“ момичета и жени, а неговият син Наасон — който продължава да бъде считан за „Апостол“ — е следвал примера му; сред жертвите му имало и дъщери на жени, малтретирани от баща му. Злоупотребите не биха били възможни без група жени около Самуел, твърдят още прокурорите: съпругата му Ева е издирвала момичета и ги е „подготвяла“, включително като ги е излагала на порнография — въпреки че това е забранено от проповядваната доктрина. В един случай, когато жертвата била на около 16 години, Ева е помогнала на Самуел да я изнасили, се казва в документите.

Сред финансовите обвинения са твърдения, че семейство Хоакин е използвало църковните средства като лична каса — за закупуване на маски, костюми и секс играчки за създаване на изображения на насилие над деца, както и почистващи препарати за заличаване на доказателства. Т.нар. „дарения на любовта“ според прокурорите са финансирали и разточителен начин на живот: луксозни автомобили, часовници, дизайнерски дрехи и пътувания в първа класа. Самуел и Ева се предполага, че са се възползвали и от безплатния труд на членове на църквата, за да построят разкошен дом в Лос Анджелис, наричан от вярващи „къщата Версаче“ заради позлатените детайли.

При обиски на 10 септември във взаимносвързани имоти на Наасон и Ева агентите са намерили над 1 млн. щ.д. в брой, както и канадски долари и евро, „многобройни“ златни предмети и монети, както и скрита врата под легло в дома на Ева, водеща към тайно помещение, се твърди в документите. Свидетели са разказали, че стотици хиляди долари са „заравяни“ под храмове на LLDM в Мексико. С достъп до множество имоти в чужбина Ева „би могла да се укрие и да живее удобно“, смятат прокурорите.

Наасон и Ева са обвинени в престъпления, които носят максимална присъда доживотен затвор, включително заговор за рекет и заговор за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Адвокатите им не бяха незабавно открити за коментар. По-рано защитникът на Наасон в Лос Анджелис, Алан Джаксън, заяви пред NPR: „Категорично отхвърляме тези обвинения“ и определи описанието на властите като „гротескно“.