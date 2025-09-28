Апостоли на мегацърква на съд за секс трафик

Семейството зад ''La Luz del Mundo'' е улеснявало злоупотреби с деца и жени в продължение на десетилетия

OFFNews 28 септември 2025 в 21:22 574 0
Църквата La Luz del Mundo

Снимка Wikipedia
Църквата La Luz del Mundo

От създаването си преди близо век църквата La Luz del Mundo (LLDM) функционира като семейна структура, дори след разрастването ѝ от Мексико към САЩ и десетки други държави. Основателят Еусебио „Аарон“ Хоакин Гонсалес е наследен след смъртта си през 1964 г. от сина си Самуел Хоакин Флорес, а през 2014 г. лидерството поема неговият син Наасон Хоакин Гарсия. По данни на организацията LLDM има общности и в 50-те американски щата и приблизително толкова страни, с около 5 млн. последователи по света, пише в. Гардиън.

Нови документи, внесени във федералния съд в Манхатън, обаче твърдят, че патриарсите на LLDM са предали не само ръководната позиция, а и „дълбоко тревожна традиция“ на експлоатация на уязвими вярващи. В разсекретено обвинение Наасон и още петима обвиняеми – сред тях и майка му Ева Гарсия де Хоакин – са подведени под отговорност за участие в мащабна конспирация за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

„Обвиняемите са се занимавали с рекет в продължение на десетилетия, експлоатирайки LLDM, за да улеснят системно сексуално насилие над деца и жени — включително създаване на снимки и видеозаписи на садистично малтретиране на деца“, заявяват прокурорите. Според тях Ева е „подготвяла“ жертви за съпруга си Самуел и лично е малтретирала непълнолетни и млади жени в продължение на години.

Наасон, който в момента излежава щатска присъда в Калифорния за сексуално насилие над непълнолетни, бе екстрадиран в Ню Йорк, където във вторник се призна за невинен по новите обвинения.

Прокуратурата проследява предполагаемата култура на злоупотреби още от времето на основателя Аарон, като твърди, че той, Самуел и Наасон са мамели момичета и млади жени с обещания за „специална“ благословия в замяна на услуги, включително сексуални. Доктрината на църквата, според която лидерът — „Апостолът“ — е пътят към вечния спасителен живот, е създала условия за злоупотреби, посочват обвинителите. На последователите е било внушавано, че „Бог ще накаже и вечно ще прокълне всеки, който се съмнява в Апостола, не следва ученията му или му се противопоставя“.

По думите на прокурорите Самуел е злоупотребявал с „многобройни“ момичета и жени, а неговият син Наасон — който продължава да бъде считан за „Апостол“ — е следвал примера му; сред жертвите му имало и дъщери на жени, малтретирани от баща му. Злоупотребите не биха били възможни без група жени около Самуел, твърдят още прокурорите: съпругата му Ева е издирвала момичета и ги е „подготвяла“, включително като ги е излагала на порнография — въпреки че това е забранено от проповядваната доктрина. В един случай, когато жертвата била на около 16 години, Ева е помогнала на Самуел да я изнасили, се казва в документите.

Сред финансовите обвинения са твърдения, че семейство Хоакин е използвало църковните средства като лична каса — за закупуване на маски, костюми и секс играчки за създаване на изображения на насилие над деца, както и почистващи препарати за заличаване на доказателства. Т.нар. „дарения на любовта“ според прокурорите са финансирали и разточителен начин на живот: луксозни автомобили, часовници, дизайнерски дрехи и пътувания в първа класа. Самуел и Ева се предполага, че са се възползвали и от безплатния труд на членове на църквата, за да построят разкошен дом в Лос Анджелис, наричан от вярващи „къщата Версаче“ заради позлатените детайли.

При обиски на 10 септември във взаимносвързани имоти на Наасон и Ева агентите са намерили над 1 млн. щ.д. в брой, както и канадски долари и евро, „многобройни“ златни предмети и монети, както и скрита врата под легло в дома на Ева, водеща към тайно помещение, се твърди в документите. Свидетели са разказали, че стотици хиляди долари са „заравяни“ под храмове на LLDM в Мексико. С достъп до множество имоти в чужбина Ева „би могла да се укрие и да живее удобно“, смятат прокурорите.

Наасон и Ева са обвинени в престъпления, които носят максимална присъда доживотен затвор, включително заговор за рекет и заговор за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Адвокатите им не бяха незабавно открити за коментар. По-рано защитникът на Наасон в Лос Анджелис, Алан Джаксън, заяви пред NPR: „Категорично отхвърляме тези обвинения“ и определи описанието на властите като „гротескно“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат