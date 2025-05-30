Апелативен съд в САЩ върна митата на Тръмп

Апелативен съд в САЩ временно възобнови действието на почти всички мита, въведени от американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По-рано съд на по-низша инстанция блокира митата на американския лидер.

Правителството на Тръмп обжалва решението на Съда за международна търговия в Ню Йорк, който обяви почти всички мита на президента за незаконни.

Съветникът на Белия дом по въпросите на търговията Питър Наваро каза, че правителството на Тръмп ще търси начини за съхраняване на действието на митата дори ако в крайна сметка загуби съдебните битки за търговската си политика, предаде Ройтерс.