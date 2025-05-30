Апелативен съд в САЩ върна митата на Тръмп

OFFNews 30 май 2025 в 07:07 2965 3
Американският президент Доналд Тръмп

Снимка БТА/АП
Американският президент Доналд Тръмп

Апелативен съд в САЩ временно възобнови действието на почти всички мита, въведени от американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По-рано съд на по-низша инстанция блокира митата на американския лидер.

Правителството на Тръмп обжалва решението на Съда за международна търговия в Ню Йорк, който обяви почти всички мита на президента за незаконни.

Съветникът на Белия дом по въпросите на търговията Питър Наваро каза, че правителството на Тръмп ще търси начини за съхраняване на действието на митата дори ако в крайна сметка загуби съдебните битки за търговската си политика, предаде Ройтерс.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2700

    3

    Shylock

    30.05 2025 в 09:49

    -0
    +3
    Тръмп, освен едно парче телена ограда, друго за страната не е построил по мои наблюдения. Само декрети разписва. Е, няма да стане така/ то и иначе няма да стане ама все пак/…

    2810

    2

    КАБРОН

    30.05 2025 в 08:25

    -0
    +3
    И той като Шиши е овладял съдебната власт.

    180

    1

    Far Rider

    30.05 2025 в 08:13

    -3
    +0
    Очакваше се. Тръмп има опит как да се справи с такива случаи от предишния си мандат. Към това добавяме и факта, че той назначи съдии в Апелативния и Върховния съд. Това му позволи да бъде узбран за президент дори с присъда за криминално престъпление. С две думи: велите Щати! Слагайте минусите СЕГА!
     
    X

    Путин ще воюва до последния руснак