Американското разузнаване: Путин няма никакво намерение да спира войната

Американското разузнаване предупреди, че кремълският диктатор Владимир Путин е решен повече от всякога да продължи войната срещу Украйна и да постигне победа на бойното поле.

Според анализ, представен на членовете на Конгреса този месец, разузнавателните агенции не виждат признаци за готовност на Русия за компромис с Украйна, въпреки усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да договори мир, съобщава NBC News.

Тази оценка е в съответствие с предишно становище за действията на руския режим от страна на американските и западните разузнавателни агенции от февруари 2022 г. Сега, според американски служители, Путин още повече е „втвърдил позицията си“, въпреки огромните загуби на руски войски и икономическите трудности в страната.

Руският диктатор възнамерява да разшири контрола на Русия над украинската територия, за да оправдае човешките и финансовите загуби, според оценката на разузнаването.

От своя страна, Белият дом е отказал да коментира разузнавателната информация, позовавайки се на публичните изявления на Тръмп:

„Както президентът каза, това са значителни санкции срещу две от най-големите руски петролни компании и той се надява, че те ще помогнат за прекратяване на войната. Съединените щати ще продължат да се застъпват за мирно разрешаване, но трайният мир е възможен само с готовността на Русия да преговаря добросъвестно.“

Както отбелязват европейски дипломати и бивши служители на разузнаването, комбинацията от нови санкции, украински удари по руската енергийна инфраструктура и нарастваща военна подкрепа от Европа в крайна сметка може да промени сметките на Кремъл.