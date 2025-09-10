Американската икономика се свива: Липсват 1,2 млн. работни места.

Със забавянето на ръста на заетостта и колебанията в икономиката, Федералният резерв е изправен пред натиск да започне понижаване на лихвените проценти, като пазарите очакват редукция на всяко от трите оставащи заседания през годината, съобщава американската телевизия CNBC.

Бюрото по трудова статистика съобщи във вторник, че икономиката е създала с 911 000 работни места по-малко, отколкото беше отчетено по-рано за периода до март 2025 г. Последвалите ревизии след крайната дата в доклада показват, че реалното забавяне на растежа на заетостта е около 1,2 милиона за последните 16 месеца.

Това число несъмнено ще привлече вниманието на Федералния комитет по отворения пазар при срещата му следващата седмица и може да подсили многократните твърдения на президента Доналд Тръмп, че централната банка е „закъсняла“ с промените в политиката.

„Ако Фед разполагаше с тези данни в реално време, лихвите вече щяха да са по-ниски“, отбеляза икономистът на Citigroup Андрю Холенхорст, визирайки ревизиите на „бенчмарк“ данните за заетостта от Бюрото по трудова статистика.

По думите му тези данни дори „биха могли да оправдаят“ значително намаление от половин процентен пункт, когато Федералният комитет по отворен пазар обяви решението си на 17 септември. Той обаче смята, че председателят Джером Пауъл „ще постигне по-лесно консенсус за намаление следващата седмица, с индикации за продължаващи понижения на предстоящите заседания, включително възможно и през октомври“.

Пазарните очаквания се промениха рязко с натрупването на сигнали за проблеми на пазара на труда.

Инвеститорите вече залагат със 100% вероятност Фед да понижи лихвите с четвърт пункт следващата седмица и отчитат известен шанс за редукция с половин пункт. Според инструмента FedWatch на CME Group сега се очакват намаления на всяко от оставащите три заседания. Индикаторът използва цените на 30-дневни фючърсни контракти върху федералните фондове, за да изчисли пазарните вероятности за движения на лихвите. Само преди седмица пазарите оценяваха минимален шанс за три понижения тази година.

Наблюдение на числата

Макар Фед да не е длъжен да се съобразява с пазарите, той следи внимателно очакванията за лихвите като част от анализа си.

„В момента икономиката на САЩ почти не създава работни места и това е така от дълго време“, каза Хедър Лонг, главен икономист в Navy Federal Credit Union и бивш кореспондент за Федералния резерв във Washington Post. „Фед трябва да понижи лихвите през септември, октомври и декември, а Белият дом да финализира търговско споразумение с Китай. Компаниите няма да инвестират и наемат повече хора, докато липсва сигурност.“

В същото време ръководството на Фед може да прецени, че има време за предпазливост, тъй като данните остават неясни и силно зависими от ефекта на митата на Тръмп.

Има и възможност сегашните числа да преувеличават състоянието на пазара на труда.

Goldman Sachs, например, оспори ревизиите, като изчисли, че реалното намаление е около 550 000 или малко под тази стойност за годината, въз основа на собствени модели и високочестотни данни. Компанията посочи още, че корекциите на Бюрото по трудова статистика „имат ограничена стойност за текущото състояние на пазара на труда“, макар да признава „съществено отслабване“ на условията.

Докладът идва след информация, че заетостта извън земеделието е нараснала едва с 22 000 през август. Освен това проучване на Федералния резерв в Ню Йорк отчете рекордно ниска увереност сред работниците, че могат да си намерят нова работа при загуба на сегашната. Други изследвания също показват засилени тревоги.

Белият дом отново настоя за понижение на лихвените проценти.