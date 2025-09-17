''Алтернатива за Германия'' изпревари с 1% партията на Мерц

Германската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) изпревари консервативния блок ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц, показва проучване на общественото мнение на института YouGov, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Агенцията подчертава, че за първи път крайнодясната, антиимигрантска партия застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.
Подкрепата за АзГ се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с проучване от август и сега е 27%, докато християндемократите (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и тяхната сестринска партия в Бавария, Християнсоциалният съюз (ХСС), бележат спад с един пункт - до 26%.
В последните проучвания на други социологически институти AзГ беше на равнището на консервативния блок или малко зад него.
Ако общите избори бяха произведени тази неделя, социалдемократи (ГСДП) - младшият партньор в правителството - биха получили 15% от гласовете, което е с един процент повече, според проучването на YouGov.
При Зелените ситуацията е без промяна - 11%, докато партия "Левите" отчита спад с един пункт до 9%.
Подкрепата за новосъздадения популистки "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ) остава стабилна на 5%, както и тази за бизнес ориентираните свободни демократи (ГСвДП) - на 4%, с което тази формация остава под прага от 5%, необходим за влизане в парламента.
Проучването е осъществено между 12 и 15 септември и в него са участвали 1649 германски избиратели.
17.09 2025 в 13:25
