Александър Вучич: Рафинерията на НИС в Панчево затваря на 2 декември

Сръбската рафинерията НИС в Панчево затваря на 2 декември, съобщи президентът на страната Александър Вучич. По думите му гражданите трябва да бъдат спокойни, защото държавата ще има „достатъчно решения и достатъчно пари“, за да се справи със ситуацията.
Мярката се налага заради наложените американски санкции върху руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“.
Вучич обяви, че ще се опита да проведе допълнителни разговори с американците, но не вярва, че те ще променят решението си. Сръбският държавен глава добави, че на 1 декември ще има важна среща, на която тези проблеми трябва да бъдат решени.
„Не мога да разбера какво правят американците сега – казвам ви го открито – не разбирам логиката им“, каза Вучич пред телевизия „Информър“.
Сръбското правителство е информирало американците, че спазва санкциите им и че разбира, че е необходимо да се промени собствеността на НИС и че това ще се случи след 50 дни, а държавата Сърбия им дава гаранции, че това ще се случи след този срок.
Американската позиция е, че са обявили санкциите преди осем или девет месеца, тоест Белград е имал предостатъчно време да стори нужното. Вучич подчерта, че Сърбия не е мажоритарен собственик на компанията и че не може да решава от името на руснаците какво да прави с нея.
Той припомни, че Сърбия има само право на първи отказ като миноритарен собственик и че се е отказала от това право, за да остави на руснаците възможността да го направят „както искат“, защото е „справедливо“, когато някой трябва да продава под принуда, а санкциите се налагат отвън.
Той каза, че е почти сигурен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е бил запознат с подробностите, но че много високопоставени служители в Държавния департамент са били наясно с това и че очевидно това е политика, която те подкрепят.
Сръбският президент подчерта, че се е опитал и че е бил сигурен, че американците ще вземат положително решение след Деня на благодарността, но че това не се е случило и че той вече не го очаква.
„Разчитаме американците да не правят изявления, руснаците също не бързат твърде много - за тях най-важното е собствеността им да остане възможно най-дълго“, каза Вучич, добавяйки, че Сърбия е в „много трудна ситуация“, но че те ще „решат проблемите“, и повтори, че хората не е нужно да се тревожат.
Той също така спомена, че Сърбия има газово споразумение с Русия до 1 януари и че ще се опита да разговаря с руснаците за неговото удължаване още веднъж, „и ако това не се получи, ще се обърне към други страни“.
