Албания възнаграждава пожарникари и военни с бонуси до три заплати за борбата с пожарите това лято

Министерският съвет на Албания ще възнагради всички пожарникари и военни, които са участвали в борбата с гасенето на горски пожари в страната това лято, , предаде АТА, цитирана от БТА.

Бонусите ще бъдат в размер от една до три работни заплати, в зависимост от броя на дните, в които персоналът е участвал в потушаването на пламъците.

Размерът на бонуса ще се определя по следния начин- участие от 1 до 7 дни се възнаграждава с една брутна заплата, от 8 до 15 дни – с две брутни заплати, а при 16 и повече дни – с три брутни заплати.

Решението, взето по предложение на Министерството на отбраната, предвижда средствата да бъдат изплатени от вече одобрения за тази година държавен бюджет. Целта е да се мотивират онези, които са допринесли за овладяването на природните бедствия.

Бонус заплати ще получат участвалите в потушаването на пламъците служители на Националната агенция "Гражданска защита" (AKMC), Държавната полиция, Главната дирекция "Пожарна защита и спасяване" и нейните общински подразделения, както и военнослужещите от албанските въоръжени сили.

Решението е публикувано във вчерашния брой на албанския държавен вестник и влиза в сила незабавно.