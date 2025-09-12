Албания назначава AI министър, за да се бори с корупцията

Албания стана първата страна в света с виртуален министър, управляван от изкуствен интелект, предаде Ройтерс.

Новият дигитален член на кабинета носи името "Диела" – дума, която на албански означава „слънчева светлина“ – и ще отговаря за всички обществени поръчки. Задачата на новия министър по обществените поръчки е да се бори с корупцията.

Въвеждането на този новаторски управленски метод е част от визията на премиера Еди Рама страната му да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.

По време на представянето на кабинета си Рама заяви, че Диела е първият министър в историята на страната, който няма физическо присъствие, а е виртуално създаден от изкуствен интелект. Според него именно тя ще помогне Албания да се превърне в държава, в която обществените поръчки са напълно свободни от корупция – проблем, който от години подкопава институциите и забавя европейската интеграция. Възлагането на обществени поръчки в страната многократно е било източник на скандали, а експерти твърдят, че корупцията е достигала най-високите етажи на властта.

Диела вече е позната на албанците като виртуален асистент на платформата e-Albania, която предоставя достъп до държавни услуги и електронни документи. Представена във виртуален образ с традиционна албанска носия, тя отговаря на гласови команди, улеснява административните процедури и намалява бюрократичните забавяния.

Досега тя е помогнала за издаването на 36 600 дигитални документа и е предоставила близо 1000 услуги чрез платформата.

Правителството засега не е уточнило какъв човешки надзор ще се упражнява върху работата на бота, нито какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотвратят евентуални манипулации на системата.

Рама, който спечели четвърти мандат на изборите, трябва да представи новия си кабинет пред депутатите в следващите дни.