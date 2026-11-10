Активисти за климата бяха глобени общо със 140 000 евро за протестни акции в галерия ''Уфици''

Седем активисти за климата от италианската организация Ultima Generazione („Последното поколение") бяха глобени с по 20 000 евро всеки за две протестни акции в галерия „Уфици“ във Флоренция, предаде АПА.
На 13 февруари и 3 март 2024 г. активистите залепиха с тиксо снимки на наводнения във Флоренция върху защитното стъкло пред две от най-известните картини на Сандро Ботичели - „Раждането на Венера“ и „Пролет“.
Общият размер на наложените глоби е 140 000 евро. От организацията обявиха, че ще обжалват санкциите и ще поискат проверка на Закона за защита на културното наследство, въз основа на който са наложени наказанията. Според активистите глобите са непропорционални и законовите мерки са насочени конкретно срещу тяхното протестно движение. По силата на действащото законодателство санкциите могат да достигнат до 60 000 евро, като се налагат с решение на префекта, представител на централната държавна власт в провинцията, без предварително съдебно производство.
„Докато правителството се оплаква от насилствени протести, с подобни мерки показва как се отнася към ненасилствената съпротива“, посочи 32-годишен компютърен специалист, участвал в акциите. Той определи глобата от 20 000 евро за използването на хартиено тиксо като абсурдна и подчерта, че по защитното стъкло не са останали следи от лепило и не са нанесени щети. По думите му санкцията е насочена не толкова към причинени вреди, колкото към самия протест.
Активистът обвини също правителството, че вместо да се съсредоточи върху проблеми като високите разходи за живот, цените на енергията и наводненията, се опитва да ограничи критичните гласове.
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