„Майка ти му я купи, идиот.“ Екипът на Тръмп отново се държа грубо с журналиста от онлайн изданието HuffPost, който зададе въпрос за вратовръзката на шефа на Пентагона.

След прессекретаря на Белия дом, представител на Пентагона също отговори на журналиста от HuffPost по дързък и неприемлив начин.

Когато репортерът попита дали министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет е знаел за „похвалите от страна на Русия“ за вратовръзката му в цветовете на руския флаг, която той беше сложил на срещата с украинския президент Владимир Зеленски, представителят на Пентагона Шон Парнел отговори:

„Майка ти му я купи – и това е патриотична американска вратовръзка, идиот“.

HuffPost веднага зададе въпроса дали Хегсет знае за федералния закон – „Кодекс на флага“, който забранява използването на флага като облекло.

„Ако обичаш страната си толкова много, че да я представяш от главата до петите – и ако това е престъпление в очите на левия блог HuffPost – тогава считайте министър Хегсет за виновен“, отговори Парнел.

Преди няколко дни кореспондентът на HuffPost попита в Белия дом кой е избрал Будапеща за място на срещата между Тръмп и Путин – все пак именно там през 1994 г. е подписан Будапещенският меморандум, в който Руската федерация гарантира териториалната цялост на Украйна. На което прессекретарят на Белия дом Каролин Левит отговори: