Администрацията на Тръмп за втори път обиди на майка журналист от HuffPost

„Майка ти му я купи, идиот.“ Екипът на Тръмп отново се държа грубо с журналиста от онлайн изданието HuffPost, който зададе въпрос за вратовръзката на шефа на Пентагона.
След прессекретаря на Белия дом, представител на Пентагона също отговори на журналиста от HuffPost по дързък и неприемлив начин.
Когато репортерът попита дали министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет е знаел за „похвалите от страна на Русия“ за вратовръзката му в цветовете на руския флаг, която той беше сложил на срещата с украинския президент Владимир Зеленски, представителят на Пентагона Шон Парнел отговори:
„Майка ти му я купи – и това е патриотична американска вратовръзка, идиот“.
HuffPost веднага зададе въпроса дали Хегсет знае за федералния закон – „Кодекс на флага“, който забранява използването на флага като облекло.
„Ако обичаш страната си толкова много, че да я представяш от главата до петите – и ако това е престъпление в очите на левия блог HuffPost – тогава считайте министър Хегсет за виновен“, отговори Парнел.
Преди няколко дни кореспондентът на HuffPost попита в Белия дом кой е избрал Будапеща за място на срещата между Тръмп и Путин – все пак именно там през 1994 г. е подписан Будапещенският меморандум, в който Руската федерация гарантира териториалната цялост на Украйна. На което прессекретарят на Белия дом Каролин Левит отговори:
„Това го е направила майка ти“.
21.10 2025 в 17:57
21.10 2025 в 17:55
А посмешището Хегсет или наистина троли с тая руска вратовръзка, или си мисли, че понеже в нея има цветовете и на американското знаме, изобщо не си дава сметка какво послание носи. В единия случай е идиот, в другия - предател.
Финалния, ела да кажеш, че демократите са виновни! ;)
