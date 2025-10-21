Администрацията на Тръмп за втори път обиди на майка журналист от HuffPost

OFFNews 21 октомври 2025 в 16:37 1323 2
Пийт Хегсет
Пийт Хегсет.

„Майка ти му я купи, идиот.“ Екипът на Тръмп отново се държа грубо с журналиста от онлайн изданието HuffPost, който зададе въпрос за вратовръзката на шефа на Пентагона.

След прессекретаря на Белия дом, представител на Пентагона също отговори на журналиста от HuffPost по дързък и неприемлив начин.

Когато репортерът попита дали министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет е знаел за „похвалите от страна на Русия“ за вратовръзката му в цветовете на руския флаг, която той беше сложил на срещата с украинския президент Владимир Зеленски, представителят на Пентагона Шон Парнел отговори:

„Майка ти му я купи – и това е патриотична американска вратовръзка, идиот“.

HuffPost веднага зададе въпроса дали Хегсет знае за федералния закон – „Кодекс на флага“, който забранява използването на флага като облекло.

„Ако обичаш страната си толкова много, че да я представяш от главата до петите – и ако това е престъпление в очите на левия блог HuffPost – тогава считайте министър Хегсет за виновен“, отговори Парнел.

Преди няколко дни кореспондентът на HuffPost попита в Белия дом кой е избрал Будапеща за място на срещата между Тръмп и Путин – все пак именно там през 1994 г. е подписан Будапещенският меморандум, в който Руската федерация гарантира териториалната цялост на Украйна. На което прессекретарят на Белия дом Каролин Левит отговори:

„Това го е направила майка ти“.

    142

    2

    Октим

    21.10 2025 в 17:57

    -0
    +2
    Изрази на всички онези чиито майки 100-прцентово са се отказали от тях и дори в гроба си съжаляват, че са ги родили!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    21.10 2025 в 17:55

    -0
    +0
    Простащината вече се налага като норма дори и на най-високото място в американската политика. Мъка!

    А посмешището Хегсет или наистина троли с тая руска вратовръзка, или си мисли, че понеже в нея има цветовете и на американското знаме, изобщо не си дава сметка какво послание носи. В единия случай е идиот, в другия - предател.

    Финалния, ела да кажеш, че демократите са виновни! ;)
     
