62-ма пострадаха при руска атака по Харков и областта, сред тях и пациенти на болница

Шейсет и двама души пострадаха от руски удари срещу Харков и областта през изминалото денонощие, съобщи шефът на областната военна администрация Олег Синегубов.

Сред тях са 50 пациенти на болницата, които са претърпели "остър стрес" след попадение на авиационна бомба в сградата на лечебното заведение.

Според спасителите на територията на болницата в Салтовския район на Харков е било частично разрушено едноетажното здание на гаража, повредено е било зданието на самата болница и стопанската постройка. Пациентите са били преместени в друго лечебно заведение.

През нощта руските военни атакуваха Украйна с 96 безпилотни самолета "Шахед" и други видове дронове.

Общо силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят или да отклонят 69 безпилотници. 27 ударни дрона са попаднали в 7 обекта.

Основната цел на руските атаки беше украинската енергетика, написа в телеграм канала си президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му са атакувани обекти от енергийната инфраструктура в Харковска и Сумска област.

"Всеки ден, всяка нощ Русия нанася удари по електроцентрали, електропроводи, под ударите й са и нашите газови обекти", добави той.

Зеленски изрази надежда, че САЩ и европейските партньори на Украйна ще предоставят необходимите средства за противовъздушна отбрана на страната.