62-ма пострадаха при руска атака по Харков и областта, сред тях и пациенти на болница

Шейсет и двама души пострадаха от руски удари срещу Харков и областта през изминалото денонощие, съобщи шефът на областната военна администрация Олег Синегубов.
Сред тях са 50 пациенти на болницата, които са претърпели "остър стрес" след попадение на авиационна бомба в сградата на лечебното заведение.
Според спасителите на територията на болницата в Салтовския район на Харков е било частично разрушено едноетажното здание на гаража, повредено е било зданието на самата болница и стопанската постройка. Пациентите са били преместени в друго лечебно заведение.
През нощта руските военни атакуваха Украйна с 96 безпилотни самолета "Шахед" и други видове дронове.
Общо силите за противовъздушна отбрана са успели да свалят или да отклонят 69 безпилотници. 27 ударни дрона са попаднали в 7 обекта.
Основната цел на руските атаки беше украинската енергетика, написа в телеграм канала си президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му са атакувани обекти от енергийната инфраструктура в Харковска и Сумска област.
"Всеки ден, всяка нощ Русия нанася удари по електроцентрали, електропроводи, под ударите й са и нашите газови обекти", добави той.
Зеленски изрази надежда, че САЩ и европейските партньори на Украйна ще предоставят необходимите средства за противовъздушна отбрана на страната.
"Светът трябва да принуди Москва да седне на масата за истински преговори. Само мирът чрез сила може да доведе до резултат", посочва той.
