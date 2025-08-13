53 градуса бяха измерени в Югоизточна Турция

OFFNews 13 август 2025 в 08:31 175 0
Жега

Снимка Архив

53 градуса по Целзий показаха термометрите в град Шанлъурфа в Югоизточна Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. 

Изнурителната жега продължава да оказва негативно влияние върху живота на местните жители. 

Поради високите температури обичайно оживените улици и булеварди на града опустяха и много граждани потърсиха спасение и прохлада в парковете под сянката на дърветата.

Шанлъурфа е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     