29-годишен италиански спортист почина след припадък на Световните игри в Китай

Италианският ориентировач Матия Дебертолис починал, след като припадна по време на Световните игри (World Games) в Китай миналата седмица.

29-годишният спортист бе открит в безсъзнание от организаторите по време на състезание по ориентиране миналия петък в Ченду. Днес в болницата младият мъж е издъхнал - четири дни след припадъка си, предаде Би Би Си.

"Въпреки че получи незабавна медицинска помощ в една от водещите медицински институции в Китай, той почина“, съобщиха организаторите на Световните игри. Президентът на Международната федерация по ориентиране Том Холоуел каза, че "не е в състояние да опише адекватно неизмеримата дълбочина на тъгата от тази трагична загуба на човешки живот“.

Причината за смъртта на Дебертолис все още не е известна. Дебертолис участваше във финала на състезанието за мъже на средно разстояние, което се проведе при температури над 30 градуса, когато припадна.

Световните игри са мултиспортно събитие, което се провежда на всеки четири години за дисциплини, които не са включени в Олимпийските игри.

Ориентирането е спорт на открито, при който участниците трябва да се придвижват между немаркирани контролни точки, използвайки карта. Той съчетава физическа активност с четене на карти и решаване на задачи, отбелязва британската агенция.

Починалият внезапно италианец бе част от италианския национален отбор и завърши пети във финала на Световната купа през 2022 г. Матия Дебертолис работеше и като строителен инженер, живееше в Швеция и учеше за докторска степен в университета в Стокхолм.

Организаторите на World Games заявиха още, че ще продължат да подкрепят семейството на Дебертолис и ориентировачната общност по всеки възможен начин.