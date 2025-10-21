21 години затвор за стрелеца, ранил словашкия премиер Фицо

Словашки съд осъди на 21 години затвор мъжът, който миналата година простреля словашкия министър-председател Роберт Фицо, предадоха световните медии.

72-годишният поет Юрай Цинтула беше признат за виновен по обвинение в "тероризъм" и осъден на 21 години лишаване от свобода в затвор с максимална сигурност.

Цинтула е действал с мотива "да попречи на нормалното функциониране на правителството“.

Адвокатът му -Намир Алясри- заяви след заседанието, че най-вероятно ще обжалва присъдата.

Атаката се случи миналата година след правителствено заседание в централния словашки миньорски град Хандлова, когато Фицо излезе на улицата, за да поздрави свои поддръжници.

Цинтула простреля Фицо четири пъти от близко разстояние на 15 май 2024 г., оставяйки го сериозно ранен. Той беше задържан на мястото на инцидента и призна, че е стрелял по Фицо с намерението да го рани, а не да го убие.