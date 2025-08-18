Броят на жертвите на експлозията в завод за барут в руския град Рязан достигна 20 души, но не е изключено да се увеличи, тъй като спасителните операции все още не са приключили, съобщава онлайн изданието Медуза.
Преди това бе съобщено за 14 загинали. Днес регионалната оперативна група съобщи, че броят на жертвите е нараснал до 20 души. Други 134 души са ранени при експлозията, 31 от които са хоспитализирани.
Експлозията в барутния цех на завода „Еластик“ в Шиловски район е станала сутринта на 15 август. Последвал огромен пожар. Според предварителните данни причината е нарушение на правилата за безопасност. Издирвателно-спасителните операции на мястото на експлозията все още продължават.
Орките така и не се научиха да спазват правилата за безопасност и да пушат на определените за целта места.
