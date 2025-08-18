20 загинали и 134 ранени след взрив в завод за барут в Рязан

OFFNews 18 август 2025 в 10:21 2591 3
взривеният завод
Заводът за барут в Рязан вече го няма.

Броят на жертвите на експлозията в завод за барут в руския град Рязан достигна 20 души, но не е изключено да се увеличи, тъй като спасителните операции все още не са приключили, съобщава онлайн изданието Медуза.

Преди това бе съобщено за 14 загинали. Днес регионалната оперативна група съобщи, че броят на жертвите е нараснал до 20 души. Други 134 души са ранени при експлозията, 31 от които са хоспитализирани.

Експлозията в барутния цех на завода „Еластик“ в Шиловски район е станала сутринта на 15 август. Последвал огромен пожар. Според предварителните данни причината е нарушение на правилата за безопасност. Издирвателно-спасителните операции на мястото на експлозията все още продължават.

    3100

    3

    230 млрд баксов

    18.08 2025 в 11:23

    -0
    +2
    Слава на Украйна!
    Орките така и не се научиха да спазват правилата за безопасност и да пушат на определените за целта места.

    19658

    2

    voododoll

    18.08 2025 в 11:13

    -0
    +2
    Има вече над 10 видеа как ги удря Украински дрон… не знам за какви правила за безопасност бълнуват! Слава на Украйна!

    3141

    1

    1215

    18.08 2025 в 11:00

    -0
    +2
    Чудесна новина за началото на седмицата!
     
