11-годишно дете пострада при стрелба в Брюксел

OFFNews 04 ноември 2025 в 14:29 289 0
Мястото на инцидента

Снимка БТА/AP
Мястото на инцидента.

Единайсетгодишно дете беше ранено снощи при стрелба в Брюксел, съобщи агенция Белга.

Върху детето, което е спало по време на инцидента, са паднали парчета стъкло от прозореца на дома му, в който са попаднали куршуми.

Детето е с леки наранявания и му е оказана медцинска помощ.

На място са пристигнали и полицейски специалисти, които да окажат психологическа подкрепа на детето и семейството му.

Всичко се случило малко след полунощ. На улицата са били произведени няколко изстрела, които са попаднали в сграда и няколко паркирани автомобила. Разследващите са намерили около 15 гилзи на мястото на инцидента.

По първоначални данни след стрелбата двама заподозрени са избягали със скутери.

Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство, пише ДПА, цитирана от БТА.

През последните месеци в Брюксел имаше поредица случаи на насилие с огнестрелно оръжие, свързани с трафика на наркотици, припомня агенцията.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     