100 000 демонстранти събра антимигрантски протест в Лондон

Над 100 000 демонстранти шестваха в централната част на Лондон в мащабен крайнодесен протест, организиран от популярния активист срещу имигрантите Томи Робинсън.

Демонстрантите носеха британски флагове, а шествието бе под надслов "Да обединим Кралството". Протестът бе разделен с кордон от паралелно провеждащо се шествие срещу расизма, което събра около 5000 души, предава "Ройтерс".

Многократно се наложи полицията да се намеси, за да не допусне крайнодесните демонстранти в изолираните зони между двата протеста.

При тези опити са пострадали няколко полицаи и се е наложило изпращане на още униформени, вкл. конна полиция.

Маршът срещу имигрантите е кулминация на едно нажежено лято във Великобритания, където наскоро имаше протести пред хотели, настаняващи мигранти. Протестиращите носеха британски и английски знамена, но и американски и израелски флагове, както и шапки на MAGA (Make America Great Again) движението на американския президент Доналд Тръмп. Демонстрантите скандираха срещу британския премиер Киър Стармър и носеха плакати, призоваващи "Върнете ги у дома". Някои от протестиращите бяха с децата си, отбелязва "Ройтерс".