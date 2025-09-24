Варненци блокираха възлово кръстовище по време на протеста в защита на Благомир Коцев

За единадесети път варненци излязоха на протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.
Протестиращите се събраха пред сградата на Общината, а пред множеството говори и.ф. кмет на града Павел Попов, съобщава БТА.
Демонстрантите разпънаха огромен транспарант с надпис "Свобода за Варна – Свобода за Благо". Те издигнаха лозунги за освобождаването и на двамата общински съветници.
За първи път от началото на недоволството след задържането на Благомир Коцев протестиращите блокираха възловото кръстовище пред сградата на Общината.
Кръстовището остана блокирано за около половин час, през който демонстрантите скандираха "Свобода", "Искаме си кмета", "Свобода за Благо", "Свобода за Варна".
След блокадата недоволните потеглиха с протестно шествие към сградата на Съдебната палата на площад "Независимост" в града.
Писмо от ареста
Днес във Фейсбук страницата на Благомир Коцев беше публикувано негово писмо от ареста. Ето какво пише Коцев:
"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път.
Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: „Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми“.
Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва.
Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори.
Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза, изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!"
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
24568
1
24.09 2025 в 20:54
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Песков поучително към Тръмп: Русия не е хартиен тигър, а хартиени мечки няма
Банките стават като Netflix – един абонамент за всичко
Ден 203: ''Ние, народът''. Канадските дневници на Райна Александрова