Варненци блокираха възлово кръстовище по време на протеста в защита на Благомир Коцев

За единадесети път варненци излязоха на протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Протестиращите се събраха пред сградата на Общината, а пред множеството говори и.ф. кмет на града Павел Попов, съобщава БТА.

Демонстрантите разпънаха огромен транспарант с надпис "Свобода за Варна – Свобода за Благо". Те издигнаха лозунги за освобождаването и на двамата общински съветници.

За първи път от началото на недоволството след задържането на Благомир Коцев протестиращите блокираха възловото кръстовище пред сградата на Общината.

Кръстовището остана блокирано за около половин час, през който демонстрантите скандираха "Свобода", "Искаме си кмета", "Свобода за Благо", "Свобода за Варна".

След блокадата недоволните потеглиха с протестно шествие към сградата на Съдебната палата на площад "Независимост" в града.

Писмо от ареста

Днес във Фейсбук страницата на Благомир Коцев беше публикувано негово писмо от ареста. Ето какво пише Коцев: