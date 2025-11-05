Правосъдие за всеки с протест САРАФOFF днес

Инициатива "Правосъдие за всеки" организира протест срещу "мафиотската власт" днес от 18 часа пред Съдебната палата в София. Той ще е под наслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!".

Ще има и шествие до Орлов мост, допълват организаторите и уточняват: "това няма да е вечерна разходка, а маршът на свободните хора, които поне правят нещо за своята родина, докато други само си пият ракията по диваните и казват "как не се прави", но самите те нищо не правят!".

"Има ужасно много причини да бъдем там, за да защитим държавата си, нашата държава! Сарафов остава незаконен главен прокурор, ВСС също, Пеевски получи цялата власт без дори ДПС да влиза в управлението, почти всички важни постове в Съдебната власт и КПК се заемат от хора без мандат и в частен интерес", изтъкват от инициативата.

Според ИПВ "един протест сега няма да свали заложническото правителство, нито ще получим оставката на Сарафов и Славчев в КПК, но ще покажем, че "жабата не е сварена", че има несъгласни, свободни и гневни хора, че гражданското общество е живо и ще се бори за държавата си, за свободата и демокрацията, за децата и бъдещето си, просто сме длъжни да сме на площадите пред сградите на мафиотската власт".