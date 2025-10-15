Два протеста в центъра на София днес

Два протеста ще има в София днес от 18 часа.
Студенти, млади лекари и специализанти излизат на пореден протест пред здравното министерство. Те настояват заплащането на лекар без специалност да бъде 150% от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца.
Протестът е под надслов: "Погребението на едно бъдеще". Организаторите на протеста се обръщат към своите колеги и съмишленици с призив: "Елате да се сбогувате с бъдещето ни тук!".
Гражданското движение БОЕЦ пък свиква протест пред сградата на МВР, за да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
БОЕЦ призовава "всички граждани да се съберем в сряда в 18.00 ч. на ул."Шести септември" – централния вход на МВР и да го затрупаме с чували с боклук. Призоваваме жителите на Люлин и Красно село, призоваваме жителите на Пазарджик и региона, призоваваме всички политически партии и граждански организации".
Протестната акция е под надслов "Боклук за Боклука".
15.10 2025 в 08:24
