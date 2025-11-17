Желязков за коледните добавки на пенсионерите: Ако има възможност, ще дадем

Коледни добавки за пенсионерите ще има при възможност, заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 г. в София.

Инициативата се организира всяка година от вестник "24 часа" и отличава медици, номинирани от техните пациенти.

В отговор на въпрос дали пенсионерите да очакват коледни добавки тази година, министър-председателят отговори, че това ще се случи "ако има възможност". Премиерът допълни, че коледните добавки зависят и от изпълнението на бюджета.

Само преди два дни заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза в телевизионно интервю, че коледни добавки за пенсионерите тази година няма да има поради ограничени възможности в бюджета.

По време на церемонията той още заяви, че правителството предлага на Народното събрание най-големия досега бюджет на Националната здравноосигурителна каса, възлизащ на над 5,570 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година.

По думите му 90% от всички средства са предназначени директно към здравноосигурителни плащания. „Всичко това е част от усилията за по-добра, по-ефективна и по-устойчива здравна система, насочена към превенцията, ранната диагностика и достъпа до качествена медицинска помощ за всеки българин“, посочи Желязков.