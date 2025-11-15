Коледни добавки за пенсионерите няма да има

OFFNews 15 ноември 2025
Деница Сачева

Снимка БГНЕС
Деница Сачева

Коледни добавки за пенсионерите няма да има поради ограничени възможности в бюджета, стана ясно от интервю на Деница Сачева (ГЕРБ) пред Нова телевизия.

На този фон тя призна, че високите бонуси в държавната администрация са чувствителна тема и предстои сериозно преструктуриране.  „Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане“, заяви депутатката.

По думите ѝ бюджетните затруднения са резултат от „наследството на Асен Василев“: „Той превърна 3% дефицит в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да покрие този дефицит".

Деница Сачева отхвърли твърденията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", че избраният за особен управител на "Лукойл" Румен Спецов няма необходимия опит за новата си позиция. Според нея биографията му показва дългогодишен професионален път, свързан с контрол на горивния сектор, анализ на риска и борба с контрабандата: „Учудена съм, че за ПП–ДБ неговата биография е непозната. Още от 2001 г. той се занимава с контрол на веригата за доставки на нефт, газ и петролни продукти“, заяви тя.

Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори, и че международните институции имат доверие в него – доказателство за това били бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. По думите ѝ особеният управител няма да действа сам, а с екип: „Той няма да взема решения еднолично. Ще работи с експерти.“ Сачева заяви още, че темите за бъдещето на рафинерията – продажба, доставки, операционна дейност – са извън компетентността на управителя и ще се решават на правителствено ниво.

На въпроси дали е възможно ново искане за дерогация след април, тя каза: „Убедена съм, че Спецов ще се справи.“

    2910

    9

    Mounted Archer

    15.11 2025 в 23:24

    -0
    +0
    До случайно прочетох:

    Че кой нормален работодател би взел на работа субект с такИва безценни квалификация, качества и опит? За външния вид - да не говорим... Баси кучето!

    47

    8

    Октим

    15.11 2025 в 18:51

    -0
    +3
    Но за тази слугиня и господаря ѝ ще има и то 4- или 5-цифрени суми?

    1170

    7

    ob1

    15.11 2025 в 16:43

    -0
    +12
    Ае, сребро, що така милиционерите са по-близки до сърцето тиквено от родителите ни, а? На тлъстите шкембаци увеличения, че да пазят него и свинята, а на пенсионерите ... такова, а?

    4074

    6

    yassenk

    15.11 2025 в 14:47

    -0
    +16
    След 24 г. смениха плочата - вече, не Костов, а А. Василев е виновен. Нищо, че те управляват. Да видим колко години ще го обвиняват!

    5038

    5

    Бекон

    15.11 2025 в 13:30

    -0
    +19
    Ха-ха... Разбира ме! Така е редно! Няма пенсионерите и инвалидите да изядат парите за бонуси, я?!

    6764

    4

    GB

    15.11 2025 в 12:56

    -0
    +16
    Е, как да има по 100 лв например, като на месец-два всички на върха и държавната администрация , сливиците и кривосъдието, финансите, икономистите и т.н. си взимат хилядарки на парче?!
    Съвсем нормално е да няма за пенсионерите.

    20434

    3

    случайно прочетох

    15.11 2025 в 11:54

    -0
    +38
    Нагла до безобразие, а няма един работен ден извън администрацията и винаги е с удобната политическа партия.

    3100

    2

    230 млрд баксов

    15.11 2025 в 11:50

    -6
    +29
    Голем смех!
    Тъпите пенсионери сами се отказаха от коледните добавки. Болшинството пенсии гласуваха за ГРОБ.
    Крайно време е да се направи пенсионерска партия - Нема Такива Дебили

    4005

    1

    PaulPierce

    15.11 2025 в 11:20

    -0
    +48
    една година имаха да преразглеждат, пак Иван Костов им е виновен :)
     
