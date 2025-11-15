Коледни добавки за пенсионерите няма да има поради ограничени възможности в бюджета, стана ясно от интервю на Деница Сачева (ГЕРБ) пред Нова телевизия.
На този фон тя призна, че високите бонуси в държавната администрация са чувствителна тема и предстои сериозно преструктуриране. „Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане“, заяви депутатката.
По думите ѝ бюджетните затруднения са резултат от „наследството на Асен Василев“: „Той превърна 3% дефицит в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да покрие този дефицит".
Деница Сачева отхвърли твърденията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", че избраният за особен управител на "Лукойл" Румен Спецов няма необходимия опит за новата си позиция. Според нея биографията му показва дългогодишен професионален път, свързан с контрол на горивния сектор, анализ на риска и борба с контрабандата: „Учудена съм, че за ПП–ДБ неговата биография е непозната. Още от 2001 г. той се занимава с контрол на веригата за доставки на нефт, газ и петролни продукти“, заяви тя.
Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори, и че международните институции имат доверие в него – доказателство за това били бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. По думите ѝ особеният управител няма да действа сам, а с екип: „Той няма да взема решения еднолично. Ще работи с експерти.“ Сачева заяви още, че темите за бъдещето на рафинерията – продажба, доставки, операционна дейност – са извън компетентността на управителя и ще се решават на правителствено ниво.
На въпроси дали е възможно ново искане за дерогация след април, тя каза: „Убедена съм, че Спецов ще се справи.“
Че кой нормален работодател би взел на работа субект с такИва безценни квалификация, качества и опит? За външния вид - да не говорим... Баси кучето!
Съвсем нормално е да няма за пенсионерите.
Тъпите пенсионери сами се отказаха от коледните добавки. Болшинството пенсии гласуваха за ГРОБ.
Крайно време е да се направи пенсионерска партия - Нема Такива Дебили
